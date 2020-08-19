«Клипперс» — «Даллас». Прогноз: Дончич, Порзингис и Карри дадут бой Каваю с Полом Джорджем

20 августа во втором матче первого раунда плей-офф НБА «Лос-Анджелес Клипперс» встретится с «Даллас Маверикс». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Клипперс» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.40, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 3.66.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии плей-офф НБА «Клипперс» — «Даллас»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Клипперс» — «Даллас» 20 августа будет результативным: тотал больше 227.5 очка идёт за 1.75, а тотал меньше 227.5 очка — за 2.06. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 18.0.

Анализ и прогноз матча НБА «Лос-Анджелес Клипперс» — «Даллас Маверикс» (20.08.2020)

Первый матч остался за «Клипперс» (118:110). Судейство местами было весьма сомнительным в пользу фаворита, но вообще «Даллас» должен винить в первую очередь себя. «ЛАК» пока далёк от оптимальных кондиций, потому тут имелись реальные шансы зацепиться. Но нехватка опыта у лидеров сказалась.

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Кристапс Порзингис на ровном месте получил второй технический фол и досрочно покинул паркет. В нынешней НБА технари дают за взгляд, поэтому вопросы к арбитрам по этому эпизоду задавать нет смысла — они вынесли решение в рамках существующего вектора. Репутация Маркуса Морриса известна, латыш должен был это знать и помнить о первом техническом замечании. Но всё равно полез в пекло и подставил команду.

Лука Дончич, как известно, ничего не боится. Он честно тянул «Маверикс» на себе, настрелял 42 очка. Проблема в другом: 11 потерь для плей-офф — это необычайно много. То есть руки не дрожали, а вот с принятием решений имелись проблемы. Словенцу и впредь придётся иметь дело с плотной опекой и дабл-тимами. Попадать 62% с игры по серии точно не выйдет, а потому надо любой ценой снижать уровень брака.

В остальном расклад не изменился. «Парусники» имеют преимущество по уровню состава, но на полные обороты включаться ещё не готовы. Они хозяйничают в «краске» (46:36 по очкам из трёхсекундной зоны) и не дают сопернику разбежаться. «Даллас» набрал всего восемь очков в раннем нападении, а пропустил в два раза больше.

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Строго говоря, эти два фактора и стали ключевыми. Теперь многое зависит от Порзингиса: процент попаданий у Дончича со временем неизменно просядет, а в защите «Маверикс» по умолчанию ограничены. Тим Хардуэй, Трэй Бёрк и Сэт Карри могут поймать кураж и дать импульс, но они пляшут от броска.

Для создания серьёзных проблем необходимо увеличивать давление внутри и чаще цепляться за подбор на чужом щите. В первом матче «Мавс» забрали всего пять отскоков в атаке (Порзингис — ни одного). Для 48 минут довольно быстрого баскетбола этого слишком мало. Бобан Марьянович не потянет такую беговую работу и будет появляться строго на ограниченных отрезках, так что всё упирается в Порзингиса.

Плюс нужно учитывать желание ответить на лишние эмоции в первом матче. Правда, букмекеры всё понимают и задирают планку тотала. ИТБ 24.5 очка Порзингиса за 2.00 — скорее вариант по вкусу. Нам больше нравится ИТБ 12.5 очка Сэта Карри за 1.83. У него замечательный бросок и стабильные 30-35 минут игрового времени. Если процент попаданий останется на уровне, 15-18 баллов защитник наверняка положит.

Планка тотала снова кажется завышенной. В первом матче команды настреляли 228 очков, теперь ТМ 229.5 очка можно взять за отличный коэффициент 2.01. Предпосылок для повышения темпа нет, так что огромной результативности тут не ожидаем.

Прогноз и ставки на 2-й матч НБА «Клипперс» — «Даллас» 20 августа 2020 года

Букмекеры продолжают ждать от команд высочайшей результативности, поэтому мы снова проверим низ. Тотал меньше 229.5 очка идёт за 2.01. В первом матче было 228 очков, а темп должен немного снизиться. На наш взгляд, соперники уложатся в 220-225 баллов.

Ставка №1: ИТБ 12.5 очка Сэта Карри за 1.83.

Ставка №2: тотал меньше 229.5 очка за 2.01.