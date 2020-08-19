«Филадельфия» — «Монреаль». Прогноз: Иван Проворов и Клод Жиру выпишут Кэри Прайсу отпуск

20 августа в пятом матче первого раунда плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Монреаль Канадиенс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.19, успех «Монреаля» идёт у букмекеров за 3.00.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 20 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.50, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.57. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.10.

Анализ и прогноз матча НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» (20.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли в самом разгаре. Четвертьфиналы конференции стартовали ещё 12 августа, то есть ровно неделю назад. В некоторых парах всё уже ясно, а вот в некоторых самое интересное впереди.

«Тампа» — «Коламбус». Прогноз: Кучеров, Василевский и Сергачёв выпишут Торторелле отпуск «Лайтнинг» ведут в серии 3-1, «Коламбус» лишился права на ошибку.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

В четверг пятый матч серии проведут «Филадельфия Флайерз» и «Монреаль Канадиенс», соперники снова выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто 20 августа в 3:00 мск. Теперь каждая игра может оказаться последней, поскольку права на ошибку у аутсайдера не осталось. Он проигрывает 1-3.

«Хабс» сенсационно уничтожили оппонента во втором матче со счётом 5:0, а вот дальше как отрезало. В двух последующих поединках даже забить не удалось. «Лётчики» тоже в атаке не феерят, но при надёжных действиях Картера Харта этого даже не требуется. 1:0 в третьей встрече, 2:0 — в четвёртой.

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При этом нельзя сказать, что оборона подопечных Алена Виньо близка к идеальной. Вовсе нет. Хоккеисты ловят на себя шайбы, исправно зачищают «пятак», но в плей-офф иначе нельзя. А вот привозов и обрезов хватает. Первая пара защитников действует неубедительно, один Иван Проворов накануне допустил несколько грубых ошибок в своей зоне.

Соперник посерьёзнее за такое бы наказал. Однако у канадского клуба всё залетело пару игр назад. Ведущая тройка очень старается, но против неё обороняются довольно плотно. Остальные звенья просто не готовы придумывать что-то в позиционном нападении. А возможностей для быстрых атак практически нет, поскольку «Филадельфия» действует аккуратно и пространства не даёт.

Потому интрига в этой серии фактически умерла. Вдобавок ко всему Кэри Прайс накануне сам закинул шайбу в собственные ворота. Если голкипер не включает режим бога, а «Филадельфия» не хватает пачками удаления, то шансы у «Канадиенс» стремятся к минимальным из-за банальной разницы в классе.

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Рисунок игры уже не изменится. «Лётчиков» всё устраивает, поскольку текущая модель даёт плоды. А «Хабс» просто не имеют ресурсов для перелома. Тот же Прайс способен собраться и украсть ещё один матч, но вообще смысла мудрить не видим. На лобовую победу «Флайерз» по-прежнему дают заметно выше двойки, а эта ставка проходила в трёх случаях из четырёх.

Вот и возьмём П1 за 2.19. Вариант попроще — 1Х + тотал меньше 6.5 шайбы за 1.78. Предпосылок для высокой результативности не видно, а сушить игру подопечные Алена Виньо умеют замечательно.

Прогноз и ставки на матч «Филадельфия Флайерз» — «Монреаль Канадиенс» 20 августа 2020 года

Фаворит пришёл в себя после ледяного душа во втором матче, добыв две победы подряд. Положение более чем комфортное: 3-1 в серии, соперник никак не может пробить Картера Харта. Первая пара обороны «лётчиков» много ошибается, но вратарь хорош, а форварды «Хабс» действуют не лучшим образом. Снова возьмём лобовую победу «Филадельфии».

Ставка: «Филадельфия» победит за 2.19.