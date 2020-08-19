«Эльче» — «Жирона». Прогноз: Борха Гарсия и Стуани дадут зайти коэффициенту 2.97 в Сегунде

20 августа «Эльче» примет «Жирону» в первом матче финала плей-офф Сегунды. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.67. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 2.97.

Букмекерские коэффициенты на матч финала плей-офф Сегунды «Эльче» — «Жирона»

Букмекеры считают, что первый матч финала плей-офф Сегунды «Эльче» — «Жирона» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.70, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.52. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.44. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.50.

Анализ и прогноз матча финала плей-офф Сегунды «Эльче» — «Жирона» (20.08.2020)

Пока в футбольном мире все обсуждают уничтожение «Барселоны» «Баварией» в четвертьфинале Лиги чемпионов и промах Рахима Стерлинга в пустые ворота, в испанской Сегунде наступает момент истины. Плей-офф за выход в высший дивизион — Примеру — находится на заключительной стадии. «Эльче» и «Жироне» осталось провести два финальных поединка и определить сильнейшего.

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«Эльче» по итогам розыгрыша Сегунды заняла шестое место, набрав 61 балл за 42 тура. Отрыв от финишировавшего седьмым «Райо Вальекано» составил один пункт — весьма пограничная ситуация. Впрочем, до топ-3 команде из Эльче не хватило каких-то четырёх пунктов.



В полуфинале плей-офф бело-зелёные по сумме двух матчей сумели выбить крепкую «Сарагосу». Первая встреча в Эльче завершилась нулевой ничьей, а ответный поединок — победой гостей с минимальным счётом. Правда, за эти два поединка «Эльче» нанес в створ ворот соперника всего лишь два удара. То есть доля везения, конечно, присутствовала.



«Жирона» завершила регулярный сезон на пятой строчке, оторвавшись от ближайшего преследователя всего на два пункта. Отметить здесь нужно то, что за 42 матча она умудрилась пропустить только 43 мяча, по меркам турнира это хороший показатель. К слову, меньше пропускали только четыре клуба во всей Сегунде.

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Из полуфинала бело-красные выбили «Альмерию». Сперва на своём поле добились победы с минимальным счётом, а затем на выезде подтвердили преимущество, выиграв 2:1. Хотя во втором случае команде из Жироны было не так уж просто — соперник имел заметное территориальное преимущество.



Теперь «Эльче» и «Жироне» предстоит провести два матча в финале плей-офф. Букмекеры не видят явного фаворита среди соперников, однако бело-зелёные, в отличие от бело-красных, выступили в полуфинале крайне неубедительно. Последние показали куда более привлекательную игру.



Впрочем, на своём поле «Эльче» будет иметь некоторое преимущество. Всё-таки в текущем сезоне команда потерпела только четыре поражения дома. А потому можно проверить лобовую ничью с коэффициентом 2.97. Раскрываться раньше времени никто не рискнёт, ведь на кону повышение в классе.

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Интересным вариантом для ставки также выглядит тотал меньше 2 мяча за коэффициент 1.80. Дело в том, что «Жироне» рьяно идти в атаку смысла нет — впереди ещё ответная встреча на своём поле. А «Эльче» в свою очередь демонстрирует выдающийся футбол в обороне, но слабый в атаке. Так что большого количества голов не ждём.

Прогноз и ставки на матч Сегунды «Эльче» — «Жирона» 20 августа

«Эльче» в полуфинале плей-офф Сегунды показал крайне слабый футбол, однако на своём поле будет иметь некоторое преимущество. «Жирона» же выступила весьма неплохо, но вряд ли будет бежать вперёд сломя голову. Слишком уж высока цена ошибки, ведь на кону повышение в классе. А потому ждём сдержанной игры с низкой результативностью.



Ставка 1: ничья за 2.97.



Ставка 2: тотал меньше 2 мяча за 1.80.



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