Куман и «Барселона» — сложится ли пазл? Ставки и прогнозы на нового тренера Месси

Безвольное поражение 2:8 от «Баварии» в четвертьфинале Лиги чемпионов и упущенный титул в Примере стоили работы главному тренеру «Барселоны» Кике Сетьену и спортивному директору Эрику Абидалю. Теперь сине-гранатовыми будет руководить Рональд Куман. Букмекеры уже выкатили линию на его возможные успехи и неудачи. Самое время изучить эти ставки.

Кто такой Рональд Куман

Прежде всего стоит отметить, что для «Барселоны» Куман – человек абсолютно не чужой. Здесь, при Йохане Кройфе, он провел лучшие годы своей игровой карьеры. Куман выступал за «Барсу» с 1989 по 1995 год, сыграл за это время в 192 матчах и забил 67 мячей.

«Барселона» стала и первым клубом в карьере тренера Кумана. Правда, он работал ассистентом у Луи ван Гала в 1998-2000 году. После этого на пути голландца были «Витесс», «Аякс», «Бенфика», «ПСВ», «Валенсия», «Фейеноорд», АЗ, «Саутгемптон», «Эвертон» и сборная Нидерландов. Именно эту команду Куман и покинул ради «Барселоны». В его контракте был пункт о возможности уйти в случае предложения от топ-клуба после Евро-2020. Да, чемпионат Европы перенесли, но даты его уже прошли. «Барселона» не пожалела, по некоторым данным, от 4 до 5 млн евро, чтобы заполучить Кумана.

Супервыступлений не ждите, но и провала не будет

Букмекеры, разумеется, уже выкатили целый ряд предложений по игре «Барселоны» под руководством Кумана. Сразу нужно отметить, что каталонцы, по мнению аналитиков, не фавориты в чемпионате Испании. На победу «Барселоны» в сезоне-2020/2021 Примеры предлагают коэффициент 2.15. Шансы извечного соперника сине-гранатовых – мадридского «Реала» — хоть и немного, но выше. Коэффициент на победу подопечных Зидана составляет 1.80.

В то же время на оглушительный провал Кумана коэффициенты довольно велики, букмекеры не верят, что «Барселона» опустится ниже определенного уровня. Поставить на то, что каталонцы не попадут в двойку сильнейших клубов Испании, можно с коэффициентом 3.75. Это примерно 27% вероятности. Ну а на то, что «Барсы» не будет даже в четверке лучших по итогам следующего сезона, предлагается коэффициент 17.00 (6%). Практически невероятный расклад!

В то же время эксперты не слишком верят, что голландец сразу же все наладит и превратит команду в машину по завоеванию титулов. Сделать ставку на то, что «Барселона» в сезоне-2020/2021 выиграет Примеру, Кубок Испании и Лигу чемпионов, можно с коэффициентом 26.00. Это всего лишь около 4% вероятности.

Куман – временная фигура?

Кажется, все, ну или почти все болельщики «Барселоны» ждут, когда команду возглавит Хави. Но знаменитый в прошлом полузащитник пока отказывается, поэтому у руля Куман. Букмекеры считают вполне возможным вариант, при котором Рональд не проработает и сезона во главе сине-гранатовых.

Поставить на то, что уже к 25 декабря Куман покинет свой пост, можно с коэффициентом 3.50 (около 27% вероятности). А вот на то, что «Барселона» проведет первый матч сезона-2021/2022 под руководством Кумана, букмекеры предлагают коэффициент 4.00 (25%). Стоит задуматься о перспективах голландца.

Куману купят голландца

Куман пришел в клуб из сборной Нидерландов, поэтому логичны разговоры о том, сколько голландских игроков появится в «Барселоне». Уже сейчас в команде играет полузащитник Френки де Йонг, но букмекеры принимают ставки на то, купят ли еще голландцев в ближайшее трансферное окно.

Сделать ставку на то, что состав сине-гранатовых пополнит один игрок сборной Нидерландов, можно с коэффициентом 1.62 (примерно 61% вероятности). А вот двух голландцев ждать не стоит. Коэффициент на этот исход составляет 6.50 (15%).

Кроме того, есть отдельная ставка на то, что Куман попросит руководство купить ему вратаря «Эвертона» и сборной Англии Джордана Пикфорда. Вратарская проблема есть, ведь Марк-Андре Тер Штеген получил травму и пропустит минимум 2.5 месяца. В свое время именно Куман настоял на приобретении Пикфорда у «Сандерленда». Но сейчас в это сложно поверить. Коэффициент на подобный трансфер – 67.00 (1.5%).

Совсем скоро мы узнаем, сможет ли Рональд Куман наладить отношения с костяком команды и вернуть «Барселоне» утраченную славу. Ну а пока делайте ваши ставки!