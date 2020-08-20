Кубок Стэнли, плей-офф НБА и другие матчи. На что ставить 20 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 20 августа

На что ставить в футболе 20 августа

В четверг футбол возьмёт передышку, словно готовясь к финалам Лиги чемпионов и Лиги Европы. Кстати, в последнем турнире пройдут матчи первого раунда уже следующего розыгрыша. Правда, пока выступают только клубы из далеко не самых сильных европейских чемпионатов. Но ставки на эти матчи букмекеры, конечно, принимают.

В Италии пройдёт второй финальный матч за право сыграть в Серии А: «Фрозиноне» — «Специя». В первой игре с минимальным счётом победила «Специя», сделав важный шаг к элите. Начало этой встречи – в 22:15.

Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах средней руки. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой, никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 20 августа

В НХЛ продолжается первый раунд Кубка Стэнли. С четверга на пятницу путёвки в следующий раунд могут получить «Даллас» и «Айлендерс». «Звёзды» ведут в серии с «Калгари» 3-2, а «островитяне», хоть и уступили Александру Овечкину и компании в четвёртом матче, всё равно ведут 3-1 в серии и чувствуют себя крайне уверенно. Получится ли камбэк у «Вашингтона»? Последим.

Кроме того, можно последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 20 августа

В НБА идёт первый раунд плей-офф. Смачные оплеухи в первых матчах серий получили «Милуоки» и «Лейкерс», они уступили «Орландо» и «Портленду» соответственно. Кроме того, успех первых матчей постараются развить «Хьюстон» в серии с «Оклахомой» и «Майами» в противостоянии с «Индианой».

В мужском теннисе проходят два грунтовых челленджера — в Праге и Тоди (Италия). В Чехии в четвертьфинал прошёл россиянин Аслан Карацев. В четверг ему предстоит встреча против представителя Швейцарии Хенри Лааксонена.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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