«Индиана» — «Майами». Прогноз: Джимми Батлер, Драгич и Игуодала разберутся с Уорреном

20 августа в матче первого раунда плей-офф НБА «Индиана Пэйсерс» встретится с «Майами Хит». Начало игры — в 4:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Майами» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.52, успех «Индианы» идёт у букмекеров за 3.02.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии плей-офф НБА «Индиана» — «Майами»

Букмекеры уверены, что матч НБА «Индиана» — «Майами» 20 августа не будет результативным: тотал больше 217.5 очка идёт за 2.06, а тотал меньше 217.5 очка — за 1.71. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 17.25.

Анализ и прогноз 2-го матча серии плей-офф НБА «Индиана» — «Майами» (20.08.2020)

Всё упирается в подвешенный статус Виктора Оладипо. Тот долго думал, принимать ли участие в рестарте сезона, а в первом же матчей плей-офф повредил глаз. В итоге защитник провёл на паркете чуть больше восьми минут, а главное — его участие во второй встрече находится под вопросом.

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Естественно, без Оладипо шансы «Индианы» резко падают. Домантас Сабонис и Джереми Лэмб травмированы, в плей-офф они точно не помогут. Малкольм Брогдон — грамотный разыгрывающий, но создавать себе броски в промышленных масштабах и стабильно набирать по 25+ очков он не способен. Просто потому что имеет иные сильные стороны.

Ти Джей Уоррен, конечно, капитальный красавец, уже успевший поставить на уши НБА после возобновления сезона. Но это тот самый случай, когда один в поле не воин. «Пэйсерс» замедляют темп, цепляются на щитах и пытаются прыгать выше головы. И всё же в таком состоянии можно удивить только на короткой дистанции.

Ведь «Майами» в порядке. Джимми Батлер продолжает сводить счёты с Уорреном, Бэм Адебайо держит обещанную Дуэйну Уэйду линейку 16+10+5, Горан Драгич даже в середине четвёртого десятка всегда готов налить двадцатку, а Тайлер Хирро уже сейчас способен давать качественные 30 минут в плей-офф.

«Эльче» — «Жирона». Прогноз: Борха Гарсия и Стуани дадут зайти коэффициенту 2.97 в Сегунде «Эльче» показал слабый футбол в полуфинале, а у «Жироны» ответная игра дома.

Вариантов у подопечных Нэйта Макмиллана нет: надо замедлять темп, умирать в защите, а также ждать чудес от Уоррена, Брогдона и Майлза Тёрнера. Из-за непонятного статуса Оладипо линии на индивидуальную статистику номинальных хозяев нет, так что придётся ждать новостей.

Результативность в любом случае не будет высокой: «Индиана» традиционно играет на невысокой скорости и редко бегает в быстрые отрывы. То есть даже 214 очков в первом матче — это довольно много, поскольку соперники били из-за дуги с точностью выше средней (42% у проигравшего, 37% у победителя).

То есть две основные ставки напрашиваются — победа «Хит» с форой по вкусу, а также общий низ. Логика простая: без Домантаса Сабониса и Джереми Лэмба «Пэйсерс» в принципе уступают оппоненту, а если ещё и Оладипо может не сыграть, то П2 с форой (-5.5 очка) за 2.04 кажется подарком.

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Планка тотала установлена на довольно скромной отметке, но всё равно тотал меньше 216.5 очка за 1.78 заслуживает внимания. При темпе в 94-95 владения для пробития верха потребуется эффективность нападения в районе 1,13 очка за атаку. У «Майами» по сезону 1,12, у «Индианы» — 1,095. Запас имеется.

Из индивидуальной статистики игроков «Хит» выделяется ИТБ 4.5 передачи Бэма Адебайо за 1.87. Центровой здорово вовлечён в позиционное нападение команды и часто встречается с мячом. Паркет, разумеется, видит недурно. По сезону отдавал 5.1 ассиста, а в первом матче серии сообразил шесть.

Прогноз и ставки на матч НБА «Индиана» — «Майами» 20 августа 2020 года

Первый матч фаворит забрал, во втором тоже трудно играть против линии. Без травмированных Домантаса Сабониса и Джереми Лэмба «Пэйсерс» в принципе уступают оппоненту, а если ещё и Оладипо может не сыграть, то П2 с форой (-5.5 очка) за 2.04 кажется подарком. Шансы зацепиться у одинокого Ти Джея Уоррена невысоки.

Ставка №1: победа «Майами» с форой (-5.5 очка) за 2.04.

Ставка №2: тотал меньше 216.5 очка за 1.78.

Ставка №3: ИТБ 4.5 передачи Бэма Адебайо за 1.87.