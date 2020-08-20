Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко

В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. С тех пор в октагон Бейдер не выходил.

Бой Вадим Немков — Райан Бейдер состоится 22 августа 2020 года. Поединок в полутяжёлой весовой категории состоится в рамках турнира Bellator 244. Начало — не ранее 5:00 мск. Букмекеры не видят фаворита: поставить на победу Бейдера можно с коэффициентом 1.85, успех Немкова идёт за 2.11. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 51.0.

Прогноз и анализ боя Bellator 244 Немков — Бейдер (22.08.2020)

Мир смешанных единоборств постепенно пришёл в себя после пандемии коронавируса. UFC уже успела провести несколько классных ивентов, Bellator также выходит из спячки. В ближайшие выходные состоится номерной турнир Bellator 244, кард по меркам организации вполне бодрый.

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В главном бою сойдутся Вадим Немков и Райан Бейдер. Оба бойца давно не выходили в октагон. Немков — как минимум один из сильнейших полутяжей в СНГ, если не самый сильный. Его тренером является живая легенда ММА Фёдор Емельяненко, что уже о многом говорит.



Уроженцу Белгорода всего 28 лет, но он уже опасен. Мог бы не затеряться в UFC прямо сейчас, ведь там в его категории конкуренция довольно скромная. Пока это скорее планы на будущее: контракт с Bellator весьма приличный (по российским меркам, разумеется), да и незаконченное дело в организации имеется.



У Немкова два поражения, оба состоялись довольно давно — в 2015 и 2016 году. В Bellator провёл четыре поединка, одержав победы во всех. Три последних жертвы довольны известны в мире ММА — британец Лиам Макгири (технический нокаут), американец Фил Дэвис (раздельное решение) и бразилец Рафаэл Карвальо (удушение).

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В октагон не выходил с октября 2019 года, однако в 28 лет внушительный простой вряд ли станет проблемой. Хотя столь именитых оппонентов в его карьере ещё не было. Райан Бейдер около семи лет выступал в UFC. Больших успехов не добился, но и пассажиром не был.



Переход в Bellator получился триумфальным — пять побед в пяти поединках. Начал с титульного боя в полутяжёлом весе с всё тем же Филом Дэвисом (победил раздельным решением), защитил его от посягательств Линтона Васселла нокаутом, а затем выиграл гран-при организации.



Тут-то и начинается самое интересное. В финале того самого гран-при Bellator Дарт уработал Фёдора Емельяненко, причём очень быстро. Уже на 35-й секунде рефери зафиксировал нокаут. Интересны сразу три момента. Первый — Гран-при проводился в тяжёлом весе, а теперь Бейдеру придётся возвращаться в полутяжёлый.

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Второй — бой с Емельяненко состоялся ещё в январе 2019 года, то есть 20 месяцев назад. С тех пор Бейдер не дрался. И третий — сам Фёдор плотно занимается с Немковым. В принципе, все эти факторы говорят в пользу россиянина, так что считать его аутсайдером не стоит.

Американец любит агрессивные дебюты: прёт вперёд как танк, выбрасывает удары, надеется задавить соперника. А вот если тот выдерживает стартовый напор, дальше он как правило проседает. Всё же возраст уже солидный — 37 лет. Бейдер мощнее, в партере должен иметь преимущество.



А вот в стойке Вадим хорош. Потому ситуация выглядит примерно так: если он сможет выдержать стартовые минуты и держать оппонента на дистанции, дальше за счёт преимущества в кардио станет заметно легче. Формат скорее на его стороне — речь идёт о пяти раундах. Коэффициент на победу Немкова в последнее время прогружают, но П1 всё равно можно взять за 2.11. На наш взгляд, вариант достойный.

Прогноз на бой Вадим Немков — Райан Бейдер 22 августа 2020 года

Бейдер опытнее и мощнее: от природы он тяжеловес, но сейчас придётся сражаться в полутяжёлой категории. На стороне Немкова несколько факторов. Первый — он гораздо моложе, а бой будет состоять из пяти раундов. Второй — Дарт не выходил в октагон с января 2019 года, это много. И третий — с Вадимом работает Фёдор Емельяненко, который проиграл Райану нокаутом 20 месяцев назад. Если россиянин выдержит стартовые минуты, дальше преимущество в кардио сделает его фаворитом.



Ставка: победа Немкова за 2.11.