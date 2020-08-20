«Бордо» — «Нант». Прогноз: вялое, но долгожданное возвращение «Лиги фермеров»

21 августа «Бордо» примет «Нант» в матче первого тура чемпионата Франции. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.51. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.38. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.24.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Бордо» — «Нант» 21 августа

Букмекеры уверены, что матч Лиги 1 «Бордо» — «Нант» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.43. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.43. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.60.

Анализ и прогноз матча 1-го тура Лиги 1 «Бордо» — «Нант» (21.08.2020)

Под шум ожидания финала Лиги чемпионов в чемпионате Франции стартует новый сезон. Прошлый розыгрыш Лиги 1 завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Случилось это 8 марта, то есть более пяти месяцев назад, а потому времени на подготовку было даже слишком много.

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С первого тура в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, её могут отправить на карантин, то есть матчи будут переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Бордо» в прошлом сезоне за 28 игр сумел набрать 37 очков и занял 12-е место. Отставание от еврокубковой зоны составило 12 пунктов, а отрыв от зоны вылета — 14. Забить за это время у клуба получилось 40 раз, что весьма неплохо для довольно низовой французской Лиги 1.



В затянувшемся межсезонье «жирондинцы» сохранили костяк состава прошлого сезона, пополнились игроками, которые вернулись из аренды. Отметить стоит разве что трансфер молодого нападающего Франсуа Камано в московский «Локомотив» и неожиданная смена тренера за неделю до начала чемпионата.

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Правда, Камано ключевым игроком группы атаки всё же не являлся, а новый коуч Жан-Луи Гассе «Бордо» уже работал в системе клуба, да и французскую лигу знает хорошо. А потому проблем возникнуть не должно.



«Нант» за 28 сыгранных туров в прошлом сезоне успел набрать те же 37 баллов и занял 13-ю строчку. Ситуация примерно такая же, как и у предстоящего соперника, только с голами дела обстоят хуже. Команда из Нанта сумела забить только 28 мячей, а пропустила 31. Характерный показатель для середняка.



«Канарейки» же в межсезонье решили укрепиться. Помимо вернувшихся из аренды в качестве свободных агентов стан клуба пополнили центральный защитник и опорный полузащитник. Отдельно стоит отметить выкуп у испанского «Леванте» нападающего Моузеса Саймона, который выступал за «Нант» в прошлом сезоне на правах аренды.

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Однако, по большому счёту, составы у соперников накануне первого тура нового розыгрыша Лиги 1 сопоставимы с составами прошлого сезона. А потому вполне можно оттолкнуться от тех результатов. Любопытно, что «Бордо» за 13 игр на своём поле в прошлом сезоне пропустил всего лишь 12 мячей, а забил целых 19.

У «Нанта» с выездами было всё достаточно неплохо, но результативностью команда не отличалась: чуть больше гола в среднем за матч. Для середняка неплохо, но не более того. Так что мы бы не стали ждать града голов в первом после длительного простоя поединке.



Стоит также обратить внимание на статистику личных встреч. Дело в том, что на своём поле в Лиге 1 «жирондинцы» не уступают «канарейкам» уже шесть матчей кряду. Так что вполне можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Бордо» — «Нант» 21 августа

В межсезонье соперники сохранили костяк, а потому можно оттолкнуться от результатов прошлого сезона. Мы бы не стали ждать от команд высокой результативности: «Бордо» надёжно играет в обороне дома, а «Нант» не так часто вскрывает плотную защиту соперников. Статистика личных встреч на стороне хозяев, так что предпочтём комбинированный вариант 1Х через общий низ.



Ставка: «Бордо» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.90.



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