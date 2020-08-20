«Слуцк» — «Динамо Минск». Прогноз: Леонид Кучук и Помазан позволят зайти коэффициенту 2.79

21 августа «Слуцк» примет «Динамо Мн» в матче 22-го тура чемпионата Беларуси. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.42. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 10.50.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Динамо Минск»

Букмекеры считают, что матч Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Динамо Мн» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.31, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 2.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча Высшей лиги Беларуси «Слуцк» — «Динамо Мн» (21.08.2020)

Пока «Бавария» и» ПСЖ» празднуют выход в финал Лиги чемпионов, а топовые чемпионаты Европы потихоньку готовятся к новому сезону, текущий розыгрыш Высшей лиги Беларуси постепенно подошёл к заключительной трети. На носу уже 22-й тур, участникам осталось провести по восемь игр, а также несколько перенесённых встреч.

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Общая картина потихоньку вырисовывается, несколько групп уже определены, но ясно далеко не всё. Плотность таблицы до сих пор существенная. Один удачный отрезок для одной отдельно взятой команды может всё изменить.



Впрочем, есть вещи, которые пока что не меняются. Внезапно ставший лидером на старте сезона «Слуцк» на данный момент продолжает растягивать свою кошмарную серию. За 13 предыдущих туров он сумел набрать только пять очков.



В предыдущем туре случчане снова уступили. На этот раз на выезде одному из аутсайдеров первенства бобруйской «Белшине» (2:4). На 50-й минуте счёт стал 4:0 в пользу хозяев, а потому вопрос о победителе в матче уже был решён. Гостей хватило только на два гола престижа. Позора избежали, но падение продолжили.

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Таким образом, бело-синие за три последних игры умудрились пропустить целых восемь мячей, а забить только два, один из которых с пенальти. Сейчас они располагаются на 12-й строчке и имеют одну игру в запасе. Однако занявший зону стыковых матчей «Минск», у которого сразу три перенесенных поединка, отстаёт лишь на три пункта.



Минское «Динамо» последний свой официальный матч играло ещё раньше — 1 августа. Это связано с тем, что домашний поединок 21-го тура со «Смолевичами» был перенесен на неопределённый срок. Так что, на наш взгляд, стоит учесть длительной простой при выборе ставки.



Но в целом минчане под руководством Леонида Кучука смотрятся не так плохо. Стабильности, конечно, не хватает, но качество игры заметно улучшилось. К слову, за девять последних официальных матчей случилось. лишь два поражения и две ничьи.

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Стоит также отметить надёжность, с которой «динамики» действуют в обороне. Любопытно, что за эти девять они умудрились пропустить всего лишь два мяча. Даже для низового чемпионата Беларуси показатель классный. С атакой у «Слуцка» в последнее время полный кошмар, так что вполне можно подумать над П2 всухую за коэффициент 1.90.



Интересным вариантом также выглядит ставка П2 + тотал меньше 2.5 мяча. На неё букмекеры дают привлекательные 2.79. Штука в том, что лишь в одной из восьми предыдущих официальных игр минчан забивалось больше одного мяча. Ну а выступления случчан в последнее время выглядят удручающе.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Беларуси «Слуцк» — «Динамо Мн» 21 августа

«Слуцк» в последнее время заметно сдал, чего не скажешь про «Динамо Мн». Подопечные Леонида Кучука за девять последних пропустили всего два гола, правда, высокой результативностью тоже не отличаются. При таких раскладах можно подумать над комбинированной ставкой с коэффициентом 2.79.



Ставка: «Динамо Мн» победит + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.79.



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