«Химки» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев и Пуцко разберут на запчасти второго новичка РПЛ

В матче с «Ротором» грозненцы показали хороший футбол. У химчан же пока не идёт.

22 августа «Химки» примут «Ахмат» в матче 4-го тура чемпионата России. Начало игры — в 16:00 мск. Эксперты не могут выделить явного фаворита: поставить на победу хозяев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 2.66. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.28.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Ахмат»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ «Химки» — «Ахмат» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.47. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Химки» — «Ахмат» (22.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа завершился третий тур, а четвёртый стартует уже 22-го.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами. Среди прочих выяснять отношения предстоит «Химкам» и «Ахмату». Старт встречи запланирована на 16:00 мск, она пройдёт на стадионе «Арена Химки».



Первый после долгих лет сезон в высшем футбольном дивизионе России для подмосковных «Химок» пока не задался. За три тура, которые они успели провести, получилось набрать только один балл. Единственная ничья пришлась на выездную игру с «Сочи» (1:1). Тогда гости показали весьма неплохой футбол, но дожать соперника не сумели.



В прошлом же матче химчане в гостях уступили «Тамбову» с минимальным счётом. Хозяева открыли счёт в первом тайме, но незадолго до перерыва остались в меньшинстве. Практически весь второй тайм красно-чёрные провели в атаке, но спастись так и не смогли. Где-то не повезло, но реальных моментов оказалось не так много.

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«Ахмат» за три стартовых тура, имея весомые трудности с линией обороны, умудрился набрать четыре балла. Сперва в гостевом матче с тульским «Арсеналом» скатал безликую нулевую ничью, а затем по делу в Москве проиграл «Спартаку» со счётом 0:2.



На прошлый домашний матч грозненцы вышли сразу без трёх основных защитников, но сумели обыграть волгоградский «Ротор» — 3:1. Волгоградцы часто допускали ошибки в обороне, а в атаке им не хватало остроты. Хозяева же в целом сыграли неплохо и победили заслуженно, а героем встречи стал рано вышедший на замену Одисе Роши.



На наш взгляд, коэффициент 2.66 за лобовую победу гостей в предстоящем поединке несколько завышен. Однако проверять такой исход достаточно рискованно, поскольку на стороне «Химок» родное поле. Мы бы подумали над комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72.

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Химчане до сих пор не могут найти свою игру, да и с забитыми мячами у них не клеится. Зато «Ахмату» победа в прошлом туре должна придать уверенность. Но ещё одного шоу мы бы ждать не стали, всё-таки бездумно идти в атаку грозненцам на чужом поле опасно.

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«Химки» пока не могут обрести свою игру, да и с голами пока туговато. «Ахмат» же в прошлом туре показал интересный футбол и наверняка будет в хорошем настроении. Однако ждать много голов мы бы не стали, всё же идти бездумно в атаку на чужом поле не стоит.



Ставка: «Ахмат» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.72.



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