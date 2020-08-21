«Севилья» – «Интер», «Бордо» – «Нант» и другие матчи. На что ставить 21 августа

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 21 августа.

На что ставить в футболе 21 августа

После затишья в четверг футбол возвращается в пятницу финалом Лиги Европы. В 22:00 мск начнут разыгрывать трофей испанская «Севилья» и итальянский «Интер». И это должно быть крайне интересно!



После практически полугодового перерыва возвращается французский футбол. Лига 1 стартует встречей «Бордо» — «Нант». Начало этого матча – в 20:00. Двумя матчами стартует новый сезон в Премьер-лиге Украины.



Должен начаться в пятницу очередной тур чемпионата Беларуси. Должен, потому что в любой момент матчи, как и на прошлой неделе, могут перенести. Но пока планируется, что сегодня поставить можно будет на игры «Слуцк» — «Динамо» Минск, «Ислочь» — «Шахтер» и «Динамо-Брест» — «Белшина».



Ряд встреч пройдет в европейских чемпионатах средней руки. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

Матчи по хоккею для ставок 21 августа

В НХЛ путевку во второй раунд Кубка Стэнли могут получить «Филадельфия» и «Ванкувер». Они ведут со счетом 3-2 в сериях у «Монреаля» и «Сент-Луиса». Шестые матчи серий пройдут в ночь на субботу.



Кроме того, вы можете последить за множеством товарищеских матчей, в том числе и клубов КХЛ. На них тоже можно поставить.

На что ещё ставить 21 августа

В НБА пройдут третьи матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф. Лучше всего обстоят дела у «Торонто» и «Бостона», которые ведут 2-0 в сериях с «Бруклином» и «Филадельфией». А вот в сериях «Юта» — «Денвер» и «Клипперс» — «Даллас» счет равный – 1-1.

В мужском теннисе проходят два грунтовых «Челленджера» — в Праге и итальянском Тоди. В Чехии в пятницу в полуфинале сыграет россиянин Аслан Карацев. Ему предстоит матч против третьего сеяного француза Пьера-Юга Эрбера. Ну и началась квалификация на первый «Мастерс» после рестарта – он пройдет в Цинциннати.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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