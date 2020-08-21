«Крылья Советов» — «Оренбург». Прогноз: Комбаров, Гацкан, Зиньковский и Фролов дадут жару

22 августа «Крылья Советов» и «Оренбург» сыграют в матче пятого тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Крыльев Советов» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.32. Успех «Оренбурга» оценён букмекерами коэффициентом 3.09.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 22 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 22 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.15, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.70. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.10.

Анализ и прогноз матча 5-го тура ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» (22.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Программа пятого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 22 августа.

В Самаре местные «Крылья Советов» сразятся «Оренбургом». Это однозначно один из главных матчей тура, ведь ещё в прошлом сезоне соперники бороздили просторы Российской Премьер-Лиги. «Оренбург» на фоне проблем с деньгами и коронавирусом не имел реальных возможностей спастись, а вот самарцам не повезло.

Тут и не засчитанный гол «Краснодару», и техническая победа конкурента «Тамбова» в связи со вспышкой эпидемии в «Сочи». Новую жизнь команды начали по-разному. Подопечные Ильшата Айткулова сходу закрепились в лидерах ФНЛ. В четырёх турах набрано 10 очков, столько же у «Балтики» и «Спартака-2».

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Нельзя сказать, что удаётся показывать какой-то особенно классный футбол. Созидание даётся с большим трудом: заметная доля остроты приходит со стандартов, а вот в позиционных атаках проблемы серьёзные. Зато с защитой всё в полнейшем порядке. За 360 минут пропущен всего один мяч. Случилось это в минувшем туре с «Текстильщиком» (1:1) уже в компенсированное ко второму тайму время.

Самарцы долго запрягали из-за смены тренера и довольно заметных изменений в составе. В двух турах зацепили всего очко, зато дальше результаты пошли в гору. Два матча — две победы всухую с общим счётом 5:0. Хотя уровень оппозиции был серьёзный: крепкий «СКА-Хабаровск» получил два мяча, а «Чайка» — три.

Теперь «Крылья Советов» с семью баллами располагаются на шестой строчке. Любопытно, что они тоже сыграли на «ноль» в трёх поединках из четырёх. Единственное исключение — поражение от «Велеса» (1:3), который удивил фаворита изменением схемы и высоким прессингом.

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Потому предпосылок для высокой результативности не видно. Состав у «Крыльев Советов» чуть крепче, плюс своё поле. Пожалуй, вполне логично, что букмекеры считают их фаворитом. Однако «Оренбург» прекрасно умеет действовать вторым номером и создавать проблемы кому угодно.

Потому мы бы выбирали между двух ставок. Во-первых, «обе забьют — нет» за 1.88 смотрится довольно надёжно, защита у соперников на уровне. Во-вторых, комбинированный вариант 1Х через общий низ также смотрится любопытно. На 1Х + тотал меньше 3.5 мяча дают 1.73.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Крылья Советов» — «Оренбург» 22 августа 2020 года

Самарцы слабо начали сезон, зато потом добавили и одержали две победы подряд над крепкими соперниками с общим счётом 5:0. Состав у них крепче, плюс своё поле. В то же время «Оренбург» за 360 минут пропустил лишь один раз, да и то в компенсированное ко второму тайму время. Шансы хозяев смотрятся выше, а предпосылок для большого числа голов не видно.

Ставка: обе забьют — нет за 1.88.