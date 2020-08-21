Вадим Немков – Райан Бейдер на Bellator 244. Отомстить за Емельяненко!

21 августа на турнире Bellator 244 за титул чемпиона в полутяжёлом весе сразятся россиянин Вадим Немков и чемпион организации в двух весовых категориях Райан Бейдер из США. Начало боя – не ранее чем в 06:30 22 августа по московскому времени. Получится ли у Немкова отомстить за Фёдора Емельяненко и победить «Дарта» Бейдера? Разбираемся в ставках и прогнозах букмекеров.

Когда дата боя Вадим Немков – Райан Бейдер

Поединок Немков — Бейдер в рамках турнира Bellator 244 пройдёт рано утром 22 августа по московскому времени. Начало боя – не ранее 06:30 мск. Место проведения ивента — «Мохеган-сан Арена» в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). К сожалению, как и на других турнирах, в зале не будет зрителей. Безопасность в эпоху пандемии коронавируса превыше всего.



Бейдер – действующий чемпион организации. 37-летний спортсмен обладает огромным опытом. Немков на девять лет моложе и голоден до побед. На взвешивании россиянин оказался немного легче своего соперника.

Где смотреть прямую видео трансляцию боя Немков — Бейдер

Прямую трансляцию боя можно будет сразу на нескольких телеканалах в России. Трансляцию боя 22 августа будут вести телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Боец».

Полный кард турнира Bellator244

В рамках вечера единоборств Bellator244 запланированы 11 поединков, главный из которых – бой Вадима Немкова и Райана Бейдера. Вот полный кард турнира.



Основной кард



Райан Бейдер — Вадим Немков

Джулия Бадд — Джесси Миеле

Валентин Молдавский — Рой Нельсон

Эндрю Кэпел — Джон Салтер.



Предварительный кард



Сидни Аутлоу — Адам Пикколотти

Джош Хилл — Эрик Перес

Лукас Бреннан — Уилл Смит

Крис Гонсалес — Владимир Токов

Уэбер Алмейда — Салим Мухидинов

Ярослав Амосов — Марк Лемминджер

Джон ДеХесус — Владислав Парубченко.

Коэффициенты и ставки на бой Немков — Бейдер

По оценке букмекеров, фаворит боя — Бейдер. Поставить на его победу можно с коэффициентом 1.72. Это примерно 55% вероятности. Поставить на Немкова можно за 2.12 (43%). На ничейный исход можно сделать ставку за 48.00 (2%).



Букмекеры считают, что бой закончится досрочно. Сделать ставку на этот исход можно за 1.45 (67% вероятности). Поставить на полный бой можно с коэффициентом 2.75 (33%).

Форма Вадима Немкова и Райана Бейдера

Вадим Немков за свою карьеру провёл 13 боев в ММА, 11 из которых выиграл. Были и 2 поражения, правда датированы они 2015 и 2016 годом, соответственно. В Bellator у Немкова 4 победы в четырёх боях. Последняя – сабмишеном над Рафаэлем Карвальо в октябре 2019 года.



Немков — разносторонний боец. В его карьере были победы нокаутами, решением судей, сабмишеном. Он может выстраивать тактику в зависимости от соперника. К тому же в последнее время с Немковым работал Фёдор Емельяненко. Уж кому, как не ему, знать всё о слабых сторонах Райана Бейдера!



«Я молод, я голоден. Я хочу завладеть этим титулом, хочу привести этот пояс в Россию. Если добьюсь успеха и выиграю титул, стану первым россиянином, ставшим чемпионом в столь крупной организации в весе до 93 килограмм. Для меня это очень важно. У меня есть план на этот бой, но я не могу предполагать, как он сложится. Всё может закончиться за 30 секунд, а может продолжаться и 25 минут. Конечно, я хотел бы закончить поединок нокаутом, но я готов провести в октагоне все пять раундов», — заявил Немков.



Ведь Бейдер в январе 2019 года потратил ровно 35 секунд на то, чтобы нокаутировать Фёдора. Тот бой проходил в тяжёлом весе. После этого Дарт Бейдер выходил в октагон в сентябре 2019 года, но его бой с Чейком Конго завершился без результата из-за случайного тычка в глаз. Всего же на счету Бейдера 27 побед в 33 боях. А не проигрывал он с января 2016 года. В Bellator у Бейдера 5 побед в 5 боях, а вот в UFC он не добился особых успехов.

Прогнозы экспертов на бой Вадим Немков – Райан Бейдер

Делать прогноз на такие поединки сложно, поэтому в большинстве своем эксперты не смогли выделить явного фаворита боя. Однозначный прогноз дал лишь боец ММА Вячеслав Василевский.



«Вадим красавчик! У меня с ним очень хорошие отношения. Думаю, что он просто вынесет Бейдера. Немков сейчас заряженный, на пике. Если ничего не произойдёт, то бой будет в одну калитку. У Вадима очень хорошая физическая подготовка и мотивация.



В команде Фёдора все давным-давно состоявшиеся бойцы, сами идут и все на хорошем уровне. Но Вадим в российском MMA лучший, я могу поставить его в один ряд с Хабибом. Он в своём дивизионе избил всех сильных бойцов. Да и как человек он простой, добрый, без всяких понтов. И вся его простота не показушная, а настоящая. Я им очень горжусь и хочу, чтобы он разнёс Бейдера», — заявил Василевский.



Куда осторожнее в своём прогнозе был бывший временный чемпион лиги ACB Эдуард Вартанян



«Немков и Бейдер оба давно не дрались. Фаворитом будет Бейдер, у него за спиной большой опыт. Он может выиграть за счёт борьбы, опыта, размеров. Всё-таки Бейдер больше. Также он тяжеловес, хотя и дрался в полутяжёлом весе. Но это не значит, что Немков не сможет выиграть. Всё зависит от того, насколько чёткий будет план. У Немкова же будет хорошая возможность проявить себя», — отметил Вартанян.



С осторожным оптимизмом смотрит на перспективы россиянина и Экс-чемпион Bellator в тяжёлом весе Виталий Минаков.



«Если Вадим грамотно выдержит весь план на поединок, который готовится всей командой, то все закончится хорошо. Не хочется загадывать, потому что Бейдер — очень серьезный соперник, но учитывая, что Вадим обладает хорошими ударами, бой может закончиться досрочно в его пользу. Нужно нейтрализовать все положительные стороны Бейдера», — подчеркнул Минаков.



На Немкова ставит и автор раздела «Ставки» Алексей Серяков. Он разложил по полочкам, почему россиянин сможет победить Бейдера.

Вадим Немков — Райан Бейдер. Прогноз на бой: россиянин отомстит за Фёдора Емельяненко В январе 2019 года американец отправил Фёдора в нокаут. С тех пор в октагон Бейдер не выходил.

«Бейдер опытнее и мощнее: от природы он тяжеловес, но сейчас придётся сражаться в полутяжёлой категории. На стороне Немкова несколько факторов. Первый — он гораздо моложе, а бой будет состоять из пяти раундов. Второй — Дарт не выходил в октагон с января 2019 года, это много. И третий — с Вадимом работает Фёдор Емельяненко, который проиграл Райану нокаутом 20 месяцев назад. Если россиянин выдержит стартовые минуты, дальше преимущество в кардио сделает его фаворитом».



Что ж, нам остаётся только дождаться боя и поболеть за Вадима Немкова. Делайте ваши ставки!



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