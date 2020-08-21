«Иртыш» — «Спартак-2». Прогноз: Дьяков, Баду и Игнатов отгрузят двушку аутсайдеру ФНЛ

Омичи набрали в четырёх турах всего одно очко, а домашние матчи проводят в Домодедово.

22 августа «Иртыш» и «Спартак-2» сыграют в матче пятого тура ФНЛ. Начало встречи — в 16:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Спартака-2» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.22. Успех «Иртыша» оценён букмекерами коэффициентом 3.18.

Коэффициенты букмекеров на матч ФНЛ «Иртыш» — «Спартак-2» 22 августа

Букмекеры не уверены, что матч ФНЛ «Иртыш» — «Спартак-2» 22 августа получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.00, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.81. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.20.

Анализ и прогноз матча 5-го тура ФНЛ «Иртыш» — «Спартак-2» (22.08.2020)

Предыдущий розыгрыш ФНЛ завершился досрочно из-за пандемии коронавируса: первенство остановили в первой половине марта и решили не доигрывать. Результаты зафиксировали по 27 турам, которые были сыграны на тот момент. «Ротор» и «Химки» напрямую попали в РПЛ.

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1 августа лучшая лига мира наконец-то вернулась. Календарь по понятным причинам весьма плотный: участников много, а времени до наступления холодов мало. Потому возможностей отдохнуть практически не будет. Программа пятого тура упакована в один день — все 11 матчей состоятся в субботу, 22 августа.



«Иртыш» на старте сезона ФНЛ будет принимать соперников в Домодедово, поскольку в Омске пока нельзя проводить мероприятия с массовым скоплением зрителей. Иронично, что стадион в Домодедово называется «Авангард» — одноимённая хоккейная команда из Омска тоже давно не играла в родном городе.

Результаты пока откровенно печальные. Омичи зацепили в четырёх турах всего одно очко, сыграв вничью с проваливающейся «Томью» (1:1). В остальных случаях они неизменно пропускали по два гола и уступали: 1:2 от «Енисея», 0:2 от «Нижнего Новгорода» и 1:2 от «Чертаново».

«Химки» — «Ахмат». Прогноз: Талалаев и Пуцко разберут на запчасти второго новичка РПЛ В матче с «Ротором» грозненцы показали хороший футбол. У химчан же пока не идёт.

Качество футбола откровенно оставляет желать лучшего, хотя тут нужно учитывать молодой состав. Опытных игроков практически нет — только Вадим Стеклов и Владимир Лешонок, причём второй за четыре матча провёл всего 18 минут. В защите много проблем, а в атаке основным источником остроты становятся стандарты и дальние удары.

Зато «Спартак-2» сейчас хорош. В прошлом году команда барахталась в зоне вылета, а теперь набрала 10 очков в четырёх турах. И делит первую строчку с двумя клубами — «Балтикой» и «Оренбургом». Единственная осечка состоялась во встрече с «Торпедо» (1:1), соперников попроще удалось дожать.

Досталось лишившемуся главного тренера и целого ряда футболистов основы «Чертаново» (2:1), сидевшей на карантине из-за коронавируса «Томи» (2:1) и новичку ФНЛ «Акрону» (1:0). Как видно, подопечные Романа Пилипчука пока побеждают строго с разницей в один мяч. И вполне могут продолжить этот тренд.

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Вместо полёта в Омск играть придётся под боком, фактически встреча состоится на нейтральной территории. Состав у красно-белых покрепче, уверенности в своих силах должно быть больше. Вполне логично, что букмекеры отдают им преимущество. Проверять ли П2 за 2.22 — дело вкуса.

Во-первых, можно взять П2 с нулевой форой за аккуратный коэффициент 1.60, хотя это скорее для экспресса. А вот ИТБ 1.5 мяча «Спартака-2» за 2.14 или даже Х2 + тотал больше 2.5 мяча за прекрасные 2.85 выглядят любопытно. Оборона у «Иртыша» слаба, но и красно-белые у своих ворот допускают обрезы.

Прогноз и ставки на матч ФНЛ «Иртыш» — «Спартак-2» 22 августа

«Иртыш» набрал в четырёх турах всего одно очко. В трёх матчах пропустил два гола, а от замыкающей турнирную таблицу пропустил один. «Спартак-2» сейчас в порядке — 10 очков, нахождение на самом верху ФНЛ. Игра красно-белым даётся, результативность в порядке. Проверим индивидуальный верх номинальных гостей.

Ставка: ИТБ 1.5 мяча «Спартака-2» за 2.14.