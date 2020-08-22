ЦСКА — «Рубин» и другие матчи. На что ставить 22 августа

Спорт постепенно возвращается с карантина, с каждым днем матчей все больше. Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 22 августа.

На что ставить в футболе 22 августа

В субботу вакуум между финалами Лиги Европы и Лиги чемпионов заполнит 4-й тур РПЛ. Главный матч дня, пожалуй, встреча ЦСКА и «Рубина». Леонид Слуцкий против своей бывшей команды. Эта встреча начнется в 20:00. Кроме того, «Урал» примет «Краснодар», «Химки» сыграют против «Ахмата», «Арсенал» померится силой с «Динамо», «Зенит» проэкзаменует «Тамбов», а «Ротор» дома сыграет с «Сочи».

С раннего утра можно следить за очередным туром ФНЛ. Выделить, пожалуй, можно встречу в Москве, где «Торпедо» примет лидера – калининградскую «Балтику». Начало этой игры – в 18:00.

Два матча пройдут в чемпионате Франции. «Лилль» примет «Ренн», а «Дижон» — «Анже». Не будем забывать и о чемпионате Беларуси, там наконец-то играют, пусть решили проводить матчи без зрителей. «Энергетик-БГУ» примет аутсайдера – «Смолевичи», а «Рух» сыграет с «Городеей».

Ряд встреч пройдет в европейских чемпионатах средней руки. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ещё ставить 22 августа

В НБА пройдут третьи матчи в четырех сериях первого раунда плей-офф. «Майами» и «Хьюстон» выиграли уже по два матча у «Индианы» и «Оклахомы». А вот лидеры – «Милуоки» и «Лейкерс» — буксуют. В их сериях с «Орландо» и «Портлендом» ничья – 1-1.

В мужском теннисе проходят два грунтовых «Челленджера» — в Праге и итальянском Тоди. Аслан Карацев в Чехии добрался до финала! Здесь его ждет грозный соперник – Стэн Вавринка. Правда, швейцарец явно не в лучших кондициях, в каждом матче он отдавал минимум один сет.

Кроме того, в Нью-Йорке стартует первый «Мастерс» после пандемии. В субботу Карен Хачанов сыграет с казахстанцем Александром Бубликом, а Андрей Рублев сразится с британцем Дэном Эвансом.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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