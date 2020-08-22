Карен Хачанов — Александр Бублик. Прогноз: большие проблемы для россиянина в Нью-Йорке

23 августа Карен Хачанов и Александр Бублик сыграют в матче первого круга турнира серии «мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Хачанова, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.52. Успех Бублика оценён коэффициентом 2.84.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Нью-Йорке Карен Хачанов — Александр Бублик

Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Карен Хачанов — Александр Бублик получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на третий сет можно за 2.65.

Анализ матча Masters в Нью-Йорке Карен Хачанов — Александр Бублик (23.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

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У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.

Состав участников с учётом всех факторов более чем представительный, откровенных пассажиров практически нет. До Нью-Йорка добрались Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Медведев напрямую попал во второй раунд, а вот его соотечественникам придётся выступить в первом круге. Хачанову достался Александр Бублик. Карен провёл не так много матчей за время перерыва. На турнире Доминика Тима одержал всего одну победу (над Маттео Берреттини), зато уступил в двух сетах Деннису Новаку и Роберто Баутисте-Агуту. Это было на грунте.

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На харде россиянин провёл ровно один матч, уступив в Берлине юному Яннику Синнеру (3:6, 6:7). Вот, собственно, и всё. Прошлый сезон Хачанов провёл слабо, уступил звание первой ракетки страны Даниилу Медведеву, да и Андрей Рублёв в рейтинге теперь находится выше. Сложно сказать, в каком состоянии находится Карен.

23-летний Бублик постепенно поднимается в рейтинге ATP, но качественного рывка вперёд пока не делает. Собственно, по стилю игры он похож на ближайшего соперника: тоже рост под два метра, тоже отличная подача, тоже силовой теннис. И тоже проблемы со стабильностью, из-за которых редко удаётся выдавать хотя бы несколько хороших встреч подряд.

Теннисист из Казахстана не появлялся на кортах очень давно — аж с мая, да и то на грунтовом покрытии. Скорее всего, спортсменам потребуется определённое время, чтобы нащупать ритм. По общему уровню Хачанов оппонента превосходит, но если подача у Александра пойдёт, дело вполне может закончиться сенсацией.

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Шансы Карена выше, но лезть в большие форы совсем не хочется. Мы бы выбирали между тоталом больше 22.5 гейма за 1.91, а также тай-брейком за 2.10. После долгого простоя игра рискует получиться рваной и неровной, а оба теннисиста хорошо держат подачу. На наш взгляд, большого количества брейков тут не будет.

Ставки на матч Карен Хачанов — Александр Бублик 23 августа 2020 года

Оба теннисиста были не слишком активны во время паузы, потому уровень их готовности оценить сложно. По общему уровню Хачанов оппонента, конечно, превосходит, но в последнее время у Карена есть большие проблемы со стабильностью. Спортсмены отлично подают, да и долгий простой наверняка скажется. Проверим тай-брейк за 2.10.

Ставка: тай-брейк за 2.10.