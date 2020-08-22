«Уфа» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Ерёменко, Мамаев и Ионов не дадут Беленову выдохнуть

23 августа «Уфа» примет «Ростов» в матче 4-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 16:30 мск. Эксперты отдают предпочтение гостям: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.41. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 3.62. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.22.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Уфа» — «Ростов»

Букмекеры уверены, что матч РПЛ «Уфа» — «Ростов» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.98, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.50. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.63. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.40.

Анализ и прогноз матча 4-го тура РПЛ «Уфа» — «Ростов» (23.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых в ближайшие месяцы будет немного. 8 августа благополучно стартовал первый тур. РПЛ стремительно набирает ход: 19-го числа отгремел третий тур, а четвёртый стартовал уже 22 августа.

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Программа откроется в субботу сразу шестью матчами, а завершится в воскресенье двумя. Поединок между «Уфой» и «Ростовом» состоится 23 августа. Стартует встреча в 16:30 мск в Уфе на стадионе «Нефтяник».



«Уфа» после неудачного дебюта сумела быстро оклематься. В первом туре случилось разгромное поражение на своём поле от «Краснодара» (0:3), причём абсолютно по делу. А во втором получилось добыть волевую победу в Туле над местным «Арсеналом» (3:2).



В прошлом туре уфимцы принимали дома московский «Спартак» и отобрали у него очки. Уже на 18-й минуте установился конечный счёт — 1:1. Во втором тайме москвичи имели массу возможностей забить, но хозяева отстояли свою ничью. Спасибо Александру Беленову.

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И тут уместно отметить, что подопечные Вадима Евсеева действуют по отработанной схеме. Они отходят плотно к своим воротам и караулят момент для контратак, плюс выжимают максимум из стандартов. Достаточно сказать, что за три сыгранных матча башкирский клуб нанёс в сторону ворот соперников всего 18 ударов, в то время как его соперники в сторону ворот Александра Беленова пробили аж 63 раза.



«Ростов», конечно, на старте сезона пока смотрится неважно. Он набрал только три очка в трёх проведённых встречах, а забил при этом лишь один гол. Жёлто-синие определённо рассчитывали на большее. Однако клуб начинает показывать весьма неплохой футбол.



В матче с «Зенитом» (0:2) подопечные Валерия Карпина даже смотрелись интереснее петербуржцев, а в матче с московским «Динамо» (0:2) чаще и острее атаковали, имели большое территориальное преимущество. Однако в завершении большие проблемы, что тесно связано с состоянием Эльдора Шомуродова.

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Роман Ерёменко продолжает набирать форму, а вернувшемуся в большой спорт Павлу Мамаеву есть что доказывать. «Уфа» даже на своём поле наверняка отдаст инициативу гостям из Ростова-на-Дону, а контролировать мяч ростовчане умеют и любят.

Проверять лобовую победу «Ростова» опасно. Всё же команда не до конца отошла после коронавирусных последствий. Зато П2 по угловым с форой (-1.5) за привлекательный коэффициент 2.31 — это просто подарок от букмекеров. Ждём осады в исполнении жёлто-синих.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Уфа» — «Ростов» 23 августа

«Ростов» начинает потихоньку приходить в себя. Он показал классный футбол и с «Зенитом», и с «Динамо» в прошлом матче, однако о полном «выздоровлении» говорить пока рано из-за проблем в завершении. «Уфа» наверняка даже на своём поле будет действовать вторым номером. Ростовчане умеют и любят контролировать мяч, так что ждём осады в их исполнении.



Ставка: победа «Ростова» по угловым с форой (-1.5) за коэффициент 2.31.



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