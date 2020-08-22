Даниэль Эванс — Андрей Рублев. Прогноз: россиянин заставит болельщиков понервничать

Соперники сойдутся уже в третий раз за 2020 год.

23 августа Даниэль Эванс и Андрей Рублев сыграют в матче первого круга турнира серии «мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Рублева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.47. Успех Эванса оценён коэффициентом 2.90.

Коэффициенты букмекеров на матч 1-го круга турнира в Нью-Йорке Эванс — Рублев

Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Даниэль Эванс — Андрей Рублев получится упорным: ставки на тотал больше 22.5 гейма принимаются за 1.91, тотал меньше 22.5 гейма оценён коэффициентом 1.91. Поставить на третий сет можно за 2.65.

Анализ матча турнира Masters в Нью-Йорке Даниэль Эванс — Андрей Рублев (23.08.2020)

Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз: здесь вам не «Лига фермеров». Без шансов для Неймара и Мбаппе Парижане хороши, но тягаться с нынешней «Баварией» не способен никто.

У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.

Состав участников с учётом всех факторов более чем представительный, откровенных пассажиров практически нет. До Нью-Йорка добрались Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас, Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Медведев напрямую попал во второй раунд, а вот его соотечественникам придётся выступить в первом круге. Рублёву достался Даниэль Эванс. Это опытный и довольно техничный соперник, который любит быстрые покрытия. Теннисисты хорошо знают друг друга: в 2020 году они успели пересечься дважды.

Карен Хачанов — Александр Бублик. Прогноз: большие проблемы для россиянина в Нью-Йорке Мужской теннис наконец-то возвращается в дело.

В четвертьфинале турнира в Аделаиде дело дошло до решающего сета, где Андрей оказался точнее (6:4, 3:6, 6:3). А затем стал победителем того турнира. Следующая встреча состоялась спустя полтора месяца. Снова четвертьфинал, снова хард. Однако теперь в Дубае. Британец уложился в два сета, которые растянулись на два с лишним часа (6:2, 7:6).

Эвансу уже 30 лет, сейчас он переживает лучшее время за всю карьеру и второй год подряд находится в топ-50 рейтинга АТР. Назвать его элитным теннисистом никак нельзя, однако с техникой и движением здесь проблем нет. Он умеет наказывать фаворитов за потерю концентрации, особенно на быстром покрытии.

Словом, всё упирается в состояние Рублёва. Андрей — один из самых темповых игроков тура, который действует на высокой скорости и способен перестрелять на задней линии кого угодно. Плюс мощная подача. Кроме того, он заметно добавил в психологии. Если удастся обойтись без высокого процента брака, победа никуда не денется.

«Монако» — «Реймс». Прогноз: Головин и Нико Ковач бодро стартуют в чемпионате Франции Перерыв был очень длинный, ждать много голов не стоит.

В то же время Эванс явно знает, как противостоять россиянину. Потому ждём довольно упорного поединка, в котором молодость и общий уровень в конечном итоге перевесят. Мы бы выбирали между победой Рублёва + тотал больше 20.5 гейма за 2.45 и П2 с форой (-2.5 гейма) за 1.70. Конкретный вариант зависит от вашей склонности к риску.

Ставки на матч Даниэль Эванс — Андрей Рублев 23 августа 2020 года

Теннисисты прекрасно знают друг друга. За 2020 год они успели пересечься дважды. В январе Рублёв победил в двух сетах, в феврале Эванс оказался сильнее за два с лишним часа. Россиянин выше уровнем, но после долгой паузы вряд ли покажет свой лучший теннис с первого же матча. А британец явно знает, как противостоять Андрею. Возьмём П2 через общий верх по геймам.

Ставка: победа Рублёва + тотал больше 20.5 гейма за 2.45.