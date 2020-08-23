«ПСЖ» — «Бавария», «Спартак» — «Локомотив» и другие матчи. На что ставить 23 августа

Рассказываем о самых интересных играх для ставок, которые запланированы на 23 августа.

На что ставить в футболе 23 августа

Европейский сезон-2019/2020 завершится финалом Лиги чемпионов. «ПСЖ» — «Бавария» — отличная вывеска! Неймар против Роберта Левандовского. Кто окажется сильнее? Узнаем в ходе матча. Начало – в 22:00 мск.



Поклонники РПЛ прильнут к своим телеэкранам ещё раньше, ведь на сегодня в календаре чемпионата России тоже запланирован крутой матч — «Спартак» против «Локомотива». И те, и другие потеряли очки в 3-м туре, поэтому игра очень важна. Ну и, возможно, состоится дебют Александра Кокорина в «Спартаке». Начало – в 19:00. Кроме того, в 16:30 начнётся игра между «Уфой» и «Ростовом».



Стартует новый сезон для Александра Головина и его «Монако». В первом туре Лиги 1 монегаски сыграют с «Реймсом». А ещё интересный матч в Высшей лиге Беларуси, здесь возмутитель спокойствия – «Неман» — сыграет с БАТЭ.



Ряд встреч пройдёт в европейских чемпионатах средней руки. Ну и всегда можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 23 августа

В НХЛ начинается второй раунд Кубка Стэнли. В ночь с воскресенья на понедельник можно будет последить за двумя матчами: «Тампа-Бэй» сыграет с «Бостоном», а «Вегас» — с «Ванкувером», который только что выбил из соревнований чемпиона прошлого сезона – «Сент-Луис».

На что ещё ставить 23 августа

В НБА путёвки во второй раунд плей-офф могут оформить «Торонто» и «Бостон». Для этого им нужно обыграть в четвёртый раз «Бруклин» и «Филадельфию». Пока в этих сериях все в одну калитку – 3-0. А вот в противостояниях «Денвер» -«Юта» и «Клипперс» — «Даллас» развязка впереди. Лидируют пока «джазмены» и «парусники».



В теннисе набирает обороты первый крупный турнир сезона в США. Матчи Карена Хачанова и Андрея Рублева в итоге перенесли на воскресенье, так что можно последить. На женских соревнованиях в Цинциннати в борьбу вступят Анна Калинская, Дарья Касаткина и Вера Звонарева.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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