СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Подколзин, Хартикайнен и Вей сыграют на публику

23 августа в матче за третье место Кубка чемпионов КХЛ СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 12:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.65, успех «СЮ» идёт за 3.92.
Коэффициенты букмекеров на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «СЮ» 23 августа
Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 23 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80.
Анализ матча Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават Юлаев» (23.08.2020)
Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Казани набирает ход предсезонный турнир с громким названием Кубок чемпионов КХЛ. В принципе, так оно и есть: каждый участник турнира хотя бы раз становился обладателем Кубка Гагарина.
Вообще таких клубов шесть, однако ЦСКА и «Динамо» не сыграли из-за участия в Кубке мэра Москвы. Потому трофей разыгрывали четыре клуба — СКА, магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», а также «Ак Барс». Пришло время собирать камни — настаёт заключительный день.
Формат следующий: на групповом этапе каждый сыграл с каждым, теперь две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. В битве за «бронзу» сойдутся СКА и «Салават Юлаев». Эта игра откроет программу 23 августа, начало — в 12:00 мск.
Петербуржцы имели шансы попасть в финал: они уступили «Ак Барсу» из-за слабых действий в меньшинстве (2:5), а затем одолели «Салават Юлаев» (4:2). Всё решалось в субботу, было достаточно одолеть магнитогорский «Металлург». Не вышло — команда быстро открыла счёт в большинстве, а затем уснула.
Очнулась только в заключительные 20 минут, уже при счёте 1:4. Заперла «лис» в зоне, давила, отыграла две шайбы в большинстве. И имела несколько хороших моментов для перевода встречи в овертайм. Однако с завершением категорически не ладилось. Плюс пару раз подтащил Юхо Олкинуора (3:4).
«Салават Юлаев» единственным из всех участников турнира до сих пор обходится без побед. Три поражения в трёх матчах и всего одно набранное очко. 4:5 от «Металлурга» (три гола в большинстве в заключительном периоде, стартовые 40 минут выдались провальными), затем 2:4 от СКА.
Накануне уфимцы уступили в «зелёном дерби», хотя вели к середине второго тайма со счётом 2:0. После чего пропустили три шайбы за пять минут, героически отыгрались, но всё же проиграли по буллитам (3:4 Б). Томи Лямся проверил в деле целый ряд молодых хоккеистов, некоторые из которых оставили приятное впечатление.
Мотивация обеих команд вызывает серьёзные вопросы. Трофей уже не выиграть, наверняка тренерские штабы проведут определённые эксперименты, что должно сказаться на качестве хоккея. Одно можно сказать точно — жаться к воротам нет никакого смысла, ведь терять абсолютно нечего.
Потому ждём довольно бодрой (пусть и сумбурной игры). Много бросков, моменты, ошибки, обрезы и удаления. Мы бы выбирали между тоталом больше 5.5 шайбы за 1.95 и тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. На групповом этапе соперники обменялись шайбами уже к исходу 12-й минуты.
Ставки на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават» 23 августа
Команды разыграют третье место, так что цена ошибки минимальна. Терять уже нечего, можно со спокойной душой проверить ближайший резерв, перетасовать тройки и забыть об обороне. Ждём бодрого предсезонного хоккея — много моментов и ошибок, голы в обе стороны.
Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.00.
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