СКА — «Салават Юлаев». Прогноз: Гранлунд, Подколзин, Хартикайнен и Вей сыграют на публику

Матч за третье место предсезонного турнира — самое время пуститься в эксперименты и забыть о защите.

23 августа в матче за третье место Кубка чемпионов КХЛ СКА сыграет с «Салаватом Юлаевым», букмекеры уже дали прогноз. Начало встречи — в 12:00 мск. Эксперты отдают явное предпочтение петербуржцам: поставить на победу СКА можно с коэффициентом 1.65, успех «СЮ» идёт за 3.92.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «СЮ» 23 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават Юлаев» 23 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.48, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.65. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80.

Анализ матча Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават Юлаев» (23.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. А пока в Казани набирает ход предсезонный турнир с громким названием Кубок чемпионов КХЛ. В принципе, так оно и есть: каждый участник турнира хотя бы раз становился обладателем Кубка Гагарина.

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Вообще таких клубов шесть, однако ЦСКА и «Динамо» не сыграли из-за участия в Кубке мэра Москвы. Потому трофей разыгрывали четыре клуба — СКА, магнитогорский «Металлург», «Салават Юлаев», а также «Ак Барс». Пришло время собирать камни — настаёт заключительный день.

Формат следующий: на групповом этапе каждый сыграл с каждым, теперь две лучшие команды сойдутся в финале, а две худшие разыграют третье место. В битве за «бронзу» сойдутся СКА и «Салават Юлаев». Эта игра откроет программу 23 августа, начало — в 12:00 мск.

Петербуржцы имели шансы попасть в финал: они уступили «Ак Барсу» из-за слабых действий в меньшинстве (2:5), а затем одолели «Салават Юлаев» (4:2). Всё решалось в субботу, было достаточно одолеть магнитогорский «Металлург». Не вышло — команда быстро открыла счёт в большинстве, а затем уснула.

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Очнулась только в заключительные 20 минут, уже при счёте 1:4. Заперла «лис» в зоне, давила, отыграла две шайбы в большинстве. И имела несколько хороших моментов для перевода встречи в овертайм. Однако с завершением категорически не ладилось. Плюс пару раз подтащил Юхо Олкинуора (3:4).

«Салават Юлаев» единственным из всех участников турнира до сих пор обходится без побед. Три поражения в трёх матчах и всего одно набранное очко. 4:5 от «Металлурга» (три гола в большинстве в заключительном периоде, стартовые 40 минут выдались провальными), затем 2:4 от СКА.

Накануне уфимцы уступили в «зелёном дерби», хотя вели к середине второго тайма со счётом 2:0. После чего пропустили три шайбы за пять минут, героически отыгрались, но всё же проиграли по буллитам (3:4 Б). Томи Лямся проверил в деле целый ряд молодых хоккеистов, некоторые из которых оставили приятное впечатление.

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Мотивация обеих команд вызывает серьёзные вопросы. Трофей уже не выиграть, наверняка тренерские штабы проведут определённые эксперименты, что должно сказаться на качестве хоккея. Одно можно сказать точно — жаться к воротам нет никакого смысла, ведь терять абсолютно нечего.

Потому ждём довольно бодрой (пусть и сумбурной игры). Много бросков, моменты, ошибки, обрезы и удаления. Мы бы выбирали между тоталом больше 5.5 шайбы за 1.95 и тоталом больше 1.5 гола в первом периоде за 2.00. На групповом этапе соперники обменялись шайбами уже к исходу 12-й минуты.

Ставки на матч Кубка чемпионов КХЛ СКА — «Салават» 23 августа

Команды разыграют третье место, так что цена ошибки минимальна. Терять уже нечего, можно со спокойной душой проверить ближайший резерв, перетасовать тройки и забыть об обороне. Ждём бодрого предсезонного хоккея — много моментов и ошибок, голы в обе стороны.

Ставка: тотал больше 1.5 шайбы в первом периоде за 2.00.