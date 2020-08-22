«Жирона» — «Эльче». Прогноз: битва за последнюю путёвку в Примеру обернётся скучной вознёй

23 августа «Жирона» примет «Эльче» в ответном матче финала плей-офф Сегунды, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 23:00 мск. Эксперты отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.06. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.12.

Букмекерские коэффициенты на матч плей-офф Сегунды «Жирона» — «Эльче»

Букмекеры считают, что ответный матч финала плей-офф Сегунды «Жирона» — «Эльче» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.83, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.44. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.35. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.75.

Анализ и прогноз матча финала плей-офф Сегунды «Жирона» — «Эльче» (23.08.2020)

Пока в мире все ожидают грандиозный финал Лиги чемпионов, где великолепная «Бавария» встретится с мощным «ПСЖ», в тихой испанской Сегунде кипят страсти. Плей-офф за выход в высший дивизион — Примеру — находится на заключительной стадии. «Жироне» и «Эльче» осталось провести ответный финальный поединок и определить, кто больше достоин повышения в классе.

«Спартак» — «Локомотив». Прогноз: Тедеско, Соболев и Понсе найдут подход к Миранчуку На старте сезона соперники показывают яркий футбол и забивают в каждом матче.

Первая игра, которая проходила на стадионе «Мануэль Мартинес Валеро» в Эльче, завершилась нулями на табло. В целом, соперники смотрелись сопоставимо, оба по понятным причинам показали достаточно осторожный футбол. Надо сказать, что и те, и другие нанесли по шесть ударов, лишь два из которых пришлись в створ.



«Эльче» сам по себе в плей-офф выглядит вяло. В двух полуфинальных матчах с «Сарагосой» он нанёс только два удара в створ ворот противника, но умудрился пройти в финал. То есть тут имеет место быть львиная доля везения.



Самое занятное, что это абсолютно не похоже на выступления клуба в регулярном первенстве. Тогда бело-зелёные за 42 тура забили 52 мяча, а пропустили 44. По меркам низовой Сегунды это более чем бодрые показатели. Всего получилось добыть 16 побед и скатать 13 ничьих.

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«Жирона» же за время регулярного розыгрыша Сегунды сумела добыть 17 побед и скатать 12 ничьих. При этом разница мячей была небольшая: 48 забитых и 43 пропущенных. Так что статистически команды выглядят вполне одинаково.



Однако в текущем плей-офф бело-красные показывают более яркий футбол, нежели «Эльче». Они по делу обыграли в полуфинале «Альмерию» с общим счётом 3:1. При этом здесь стоит обратить внимание на статистику домашних игр команды.



За 21 домашний поединок «Жирона» одержала 14 побед, скатала пять ничьих и потерпела всего лишь два поражения. Очевидным вариантом при таких раскладах выглядит классический 1Х. Только он представлен в букмекерских конторах с крохотным коэффициентом 1.25, а потому придётся искать другой вариант.

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Интересным выходом смотрится комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча. За неё букмекеры дают уже вполне рабочий коэффициент 1.80. Ожидать результативного футбола не стоит сразу по нескольким причинам.



Во-первых, первая встреча завершилась со счётом 0:0, так что пропускать «Жироне» как хозяйке нежелательно в любом случае. Иначе придётся забивать как минимум дважды, а это проблематично.

Во-вторых, игра крайне ответственная, поскольку на кону повышение в классе, бежать бездумно вперёд опасно. В-третьих, ни те, ни другие не отличаются высокой результативностью и имеют неплохую оборону. Так что ждём низовой матч.

Прогноз и ставки на матч Сегунды «Жирона» — «Эльче» 23 августа 2020 года

Первая встреча завершилась нулями на табло, так что шансы на повышение остаются у обеих сторон. Однако предпочтительнее смотрится всё же «Жирона». Она по ходу сезона отменно играла на своём поле и, в отличие от соперника, показала яркую игру в плей-офф. Впрочем, теперь предпосылок для результативного футбола нет: градус ответственности повышен, да и оборона у команд довольно крепкая.



Ставка: «Жирона» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 1.80.



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