«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки на статистику в финале Лиги чемпионов 23 августа

23 августа «ПСЖ» сыграет с «Баварией» в матче финала Лиги чемпионов, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Баварии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.13. Успех «ПСЖ» оценён букмекерами коэффициентом 3.32. Поставить на ничью предлагают за 4.33.

Букмекерские коэффициенты на финал Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария»

Букмекеры считают, что матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.36, а тотал меньше 2.5 мяча — за 3.04. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.19. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.10.

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз и анализ матча Лиги чемпионов 23 августа 2020 года

Лига чемпионов вернулась в строй 7 августа. Управились на две с половиной недели. 23 августа в португальском «Лиссабоне» на стадионе «Да Луш» сойдутся два выживших. Обошлось без сюрпризов, в финале сразятся гегемоны своих стран. Французский «ПСЖ» и немецкая «Бавария».

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Обе команды в полуфинале разобрались с уступающими в классе конкурентами со счётом 3:0. Парижане выбили из турнира «РБ Лейпциг», а мюнхенцы оставили за бортом «Лион». В обоих случаях интрига умерла задолго до финального свистка, так что соперникам удалось сэкономить силы.



А уж физическое состояние в полном порядке даже на фоне плотного графика. «ПСЖ» из-за досрочного завершения Лиги 1 провёл перед Лигой чемпионов всего два официальных матчах и не успел устать. «Бавария», напротив, быстро управилась в Бундеслиге и имела возможность провести полноценный сбор. Команды здорово бегут и ловко прессингуют.



Французский клуб проведёт третий поединок за 11 суток, немецкий — четвёртый за 15 дней. Графики, конечно, плотные, но не более того. Порой топ-клубам приходится иметь дело даже с более интенсивными отрезками календаря. Потому ждём бодрого футбола на отличных скоростях, где малейшая потеря концентрации будет наказываться.

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Кейлор Навас вроде как залечил повреждение и вернётся в ворота «ПСЖ». А у «Баварии» должен сыграть основной центральный защитник Джером Боатенг, получивший ушиб в полуфинале. Впрочем, глобально это ничего не меняет, хотя костариканец, разумеется, смотрится гораздо увереннее Серхио Рико.



Дело в том, что в поле подопечные Ханса-Дитера Флика в любом случае будут иметь преимущество. Анхель Ди Мария вернулся в строй и прибил «РБ Лейпциг», а вот Марко Верратти пока явно не готов отбегать все 90 минут. Без него тягаться в контроле мяча с такой машиной Томас Тухель не рискнёт.



А центр обороны «Баварии» в любом случае уязвим к ситуациям «один-в-один». Луис Суарес в четвертьфинале это блистательно доказал, а ведь Неймар и Мбаппе никак не уступают нынешнему уругвайцу. Они способны отправить в буфет хоть Боатенга с Алабой, хоть Зюле с Хави Мартинесом.

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А уж на пространстве преимущество в технике, резкости и скорости подавно будет слишком опасным. Потому парижане наверняка отдадут сопернику мяч и станут караулить ошибки, чтобы убежать и решить эпизод. А мюнхенцам, соответственно, придётся действовать аккуратнее и избегать ненужного риска. Флик говорил об этом после полуфинала, когда «Лион» в дебюте получил два убойных момента.

Отсюда вырисовываются сразу несколько любопытных ставок на статистику. Первая — победа «Баварии» по проценту владения мячом с форой (-11) за 1.83. Нарушить этот расклад способен только быстрый гол немецкого клуба. И вторая — ИТБ 2.5 жёлтой карточки мюнхенцев за дивный коэффициент 2.24.



Логика следующая: судит итальянец Даниэле Орсато, который не стесняется показывать «горчичники» в случае необходимости. В шести матчах нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов он показал 37 жёлтых карточек, в Серии А цифры сопоставимые (93 за 17 поединков). То есть жалеть футболистов никто не будет.

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Кроме того, «Баварии» в любом случае придётся срывать быстрые атаки соперника. Пару раз Неймар с Мбаппе непременно оставят в дураках опекунов и выйдут на оперативный простор. Собирать нарушения они умеют. По той же причине можно проверить индивидуальный верх номинальных гостей по фолам.



Мюнхенцы в принципе довольно часто нарушают правила, поскольку активно используют прессинг. Лучший способ не дать шустрому оппоненту разбежаться — гасить атаки в зародыше при помощи мелкого фола на чужой половине поля. Как «Манчестер Сити» Гвардиолы в АПЛ.

Прогноз и ставки на финальный матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» 23 августа 2020 года

Центр обороны «Баварии» уязвим к обыгрышу «один-в-один», что неделю назад показал Луис Суарес. Неймар и Мбаппе способны разобраться с кем угодно, особенно на пространстве. Чтобы не дать лидерам соперника разбежаться, придётся часто фолить и срывать их атаки. Свои три «горчичника» немцы наверняка получат, благо что судит не самый либеральный итальянец Даниэль Орсато.

Ставка №1: победа «Баварии» по проценту владения мячом с форой (-11) за 1.83.

Ставка №2: ИТБ 2.5 жёлтой карточки «Баварии» за 2.24.