«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: цирк от агента Флёри не помешает «рыцарям» в Кубке Стэнли

В десяти очных встречах «рыцари» ни разу не проиграли в основное время.

24 августа в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.91, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 3.70.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер» 24 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.90, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.10. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.80.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Ванкувер» (24.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

«Юта» — «Денвер». Прогноз: Йокич и Мюррей найдут управу на Донована Митчелла с Гобером «Юта» ведёт в серии 2-1, но «Наггетс» умеют находить выход из сложных ситуаций.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

24 августа стартует противостояние между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 5:30 мск. Нельзя сказать, что силы тут абсолютно равны. Как раз наоборот — в этой серии есть явный фаворит и явный аутсайдер. Но это ничего не гарантирует.

На бумаге состав у «рыцарей» заметно интереснее. Есть глубина, сразу несколько рабочих звеньев. Два классных вратаря (хотя агент одного из них начал мутить воду прямо по ходу Кубка Стэнли), порядок в обороне. И приятный бонус в виде крепких спецбригад. На данный момент подопечные Питера Дебура входят в топ-7 плей-офф как по реализации лишнего, так и по нейтрализации меньшинства.

«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Кучеров, Сергачёв и Василевский разберутся с Харой и Маршаном Две лучшие команды Востока по итогам регулярного чемпионата сойдутся уже во втором раунде.

«Вегас» после рестарта необычайно хорош. Три победы из трёх возможных обеспечили первый посев в Кубке Стэнли. В стартовом раунде досталось довольно хилое «Чикаго», которое ожидаемо не смогло сражаться на равных. «Блэкхоукс» честно старались и делали всё возможное, однако этого оказалось мало.

Аутсайдер зацепил всего одну победу, оказавшись сильнее в четвёртом матче со счётом 3:1. Там слишком многое сложилось: забили две шайбы в дебюте, а потом Кори Кроуфорд стоял на голове и совершал спасение за спасением. Голкипер отразил 48 бросков из 49. Естественно, поставить подобные перформансы на поток ему не удалось. А потому «Голден Найтс» спокойно довели дело до победы.

«Ванкувер» — это обученная команда, вполне тянущая на статус крепкого середняка. Здесь есть отличный вратарь Якоб Маркстрём, сразу несколько бодрых молодых хоккеистов и классное большинство. Реализация лишнего составляет аж 26,2%, для кубковых матчей это потрясающий показатель.

«ПСЖ» — «Бавария». Прогноз и ставки на статистику в финале Лиги чемпионов 23 августа Мюнхенцы захватят территорию, Неймар и Мбаппе будут часто получать по ногам.

В раунде плей-ин «Накс» в четырёх матчах убрали с пути «Миннесоту», а в четвертьфинале конференции высадили действующего чемпиона. Тут, правда, надо отметить, что «Сент-Луис» выглядел очень бледно и явно находился не в оптимальных кондициях. Но это уже детали. А по факту канадцы прошли дальше в шести встречах.

Основная надежда «Кэнакс» — Якоб Маркстрём и большинство. Если двухметровый швед не будет стабильно тащить, а соперник обойдётся без лишних удалений, дело закончится в четырёх-пяти матчах. История противостояния тоже говорит в пользу «рыцарей» — у них восемь побед при двух поражениях. Причём оба состоялись за пределами основного времени.

И второй момент — в восьми поединках из десяти забивалось как минимум пять шайб. Раз так, напрашивается комбинированная ставка 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90. Альтернативный вариант — ИТБ 3 шайбы «Вегаса» за 1.73. Больно уж уверенно сейчас выглядит эта команда. Даже странные действия агента Марка-Андре Флёри не должны помешать реализовать преимущество.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии НХЛ «Вегас» — «Ванкувер» 24 августа 2020 года

«Ванкувер» — крепкий середняк, у которого есть отличное большинство, классный вратарь и несколько талантливых молодых хоккеистов. Однако «Вегас» находится на другом уровне: состав глубже, вариантов больше, оборона крепче. В 10 очных встречах «рыцари» ни разу не проиграли в основное время. Возьмём 1Х через общий верх.

Ставка: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.90.