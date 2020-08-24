«Филадельфия» — «Айлендерс». Прогноз: трудный день для Сёмёна Варламова и Ивана Проворова

В 11 из 12 предыдущих очных встреч забивалось как минимум шесть шайб.

25 августа в первом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Филадельфия Флайерз» встретится с «Нью-Йорк Айлендерс». Начало игры — в 3:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Филадельфии» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.50, успех «Айлендерс» идёт у букмекеров за 2.73.

Коэффициенты букмекеров на 1-й матч серии матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Филадельфия» — «Айлендерс» 25 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.70, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.50. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.20.

Анализ и прогноз 1-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Филадельфия» — «Айлендерс» (25.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

25 августа стартует противостояние между «Филадельфией Флайерз» и «Нью-Йорк Айлендерс», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 3:00 мск. Серия рискует получиться ровной и плотной. Команды не просто сопоставимы по общему уровню, но ещё и похожи по модели игры.

«Айлендерс» прекрасно готовы физически. Достаточно сказать, что с момента рестарта сезона они провели девять матчей, в которых потерпели всего два поражения. Ровно по одному в раунде плей-ин и четвертьфинале конференции. Сперва досталось «Флориде Пантерз», которая была отправлена в отпуск за четыре матча.

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А дальше пришёл черёд «Вашингтон Кэпиталз». Трудно сказать, что Овечкин с партнёрами смотрелись совсем уж плохо, но их состояние точно нельзя было назвать оптимальным. А всё остальное сделали проблемы «столичных» с центральной осью и разница на последнем рубеже. Семён Варламов действовал великолепно, Брейден Холтби не впечатлил.

«Островитяне» полностью оправдывают статус команды Барри Тротца. Вязкий оборонительный хоккей, при котором сопернику трудно преодолеть среднюю зону и практически невозможно выйти на убойную позицию. Много возни у бортов, силовые приёмы, дисциплина и минимум ошибок.

Собственно, лишь в двух матчах из девяти «Нью-Йорк» пропустил больше двух шайб. И проиграл оба — третий поединок с «Пантерз» и четвёртый — с «Кэпиталз». Оба, что интересно, со счётом 2:3. Состав тут не самый мощный, команда продолжит делать то, что умеет лучше всего. То есть не давать играть сопернику и караулить ошибки.

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«Филадельфия» имеет схожие черты. Просто факт — она тоже пропустила больше двух шайб лишь в двух поединках из девяти. И тоже проиграла оба. Правда, выгребала полную авоську. В круговом турнире проблем не возникло, а вот уступающий в уровне исполнителей «Монреаль» умудрился зацепить две победы (5:0 и 5:3).

Потому нас с огромной долей вероятности ожидает закрытый хоккей, при котором каждая из сторон будет стараться перетерпеть другую. Предпосылок для высокой результативности вроде бы немного, что прекрасно видно по котировкам букмекеров. Даже на тотал больше 4.5 шайбы дают коэффициент 1.87.

Вот тут и начинается самое интересное. Дело в том, что в 12 предыдущих очных встречах соперники соображали на двоих как минимум пять шайб, а в 11 случаях даже преодолевали планку в 5.5 гола. Игнорировать такие цифры сложно, потому доверимся статистике и проверим тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Филадельфия» — «Айлендерс» 25 августа 2020 года

Вообще, обе команды пляшут от обороны и пропускают больше двух шайб только по большим праздникам. Но вот незадача: в 11 из 12 предыдущих очных встреч забивалось как минимум шесть голов, а в оставшихся случаях их оказалось пять. При этом тотал больше 4.5 шайбы доступен за 1.87. Доверимся цифрам.

Ставка: тотал больше 4.5 шайбы за 1.87.