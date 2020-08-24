Кубок Стэнли, плей-офф НБА и другие матчи. На что ставить 24 августа

Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 24 августа.

На что ставить в футболе 24 августа

На футбольных фронтах сегодня затишье. Отгремела Лига чемпионов, завершился очередной тур в РПЛ. Центральными встречами дня можно назвать матч чемпионата Бельгии «Синт-Труйден» — «Остенде» и игру польской Экстракласы «Ягеллония» — «Висла». Кроме того, пройдут матчи в чемпионатах Армении, Болгарии, Китая, Норвегии, Румынии и некоторых других стран. Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 24 августа

Во втором раунде Кубка Стэнли запланированы две игры в ночь на вторник. Начнётся серия «Филадельфия» — «Айлендерс», а «Даллас» и «Колорадо» сыграют второй матч. Пока в серии 1-0, ведут «звёзды».

На что ещё ставить 24 августа

В НБА путёвки во второй раунд плей-офф может оформить «Майами». «Хит» ведут 3-0 в серии с «Индианой». В трёх других матчах дня счёт в сериях 2-1. «Милуоки», «Хьюстон» и «Лейкерс» ведут в борьбе с «Орландо», «Оклахомой» и «Портлендом» соответственно. В теннисе набирает обороты первый крупный турнир сезона в США. Карен Хачанов успешно преодолел барьер первого круга и сыграет во втором раунде с Пабло Карреньо-Бустой из Испании. У женщин в Цинциннати можно последить за матчем Серены Уильямс и Аранты Рус из Нидерландов. Кроме того, стартуют мужские челленджеры в Праге и Триесте. В Чехии Аслан Карацев сыграет с французом Энцо Коко, можно поболеть за россиянина.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive. Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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