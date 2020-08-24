Даниил Медведев — Маркос Гирон. Прогноз: первый шаг россиянина на пути к Новаку Джоковичу

24 августа Даниил Медведев и Маркос Гирон сыграют в матче второго круга турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Медведева, ставки на победу россиянина принимаются с коэффициентом 1.24. Успех Гирона оценён коэффициентом 4.14.

Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Нью-Йорке Даниил Медведев — Маркос Гирон

Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Даниил Медведев — Маркос Гирон не получится упорным: ставки на тотал больше 21.5 гейма принимаются за 2.00, тотал меньше 21.5 гейма оценён коэффициентом 1.80. Поставить на третий сет можно за 3.10.

Анализ матча 2-го круга турнира Masters в Нью-Йорке Медведев — Гирон (24.08.2020)

За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Календарь, естественно, серьёзно изменился. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.

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У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «Мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.

Состав участников с учётом всех факторов более чем представительный, откровенных пассажиров практически нет. До Нью-Йорка добрались Новак Джокович, Даниил Медведев, Доминик Тим, Стефанос Циципас и Александр Зверев. Также в число сеяных попали россияне Андрей Рублёв и Карен Хачанов.

Даниил Медведев, как третий сеяный, напрямую попал во второй круг. Невероятно трудно сомневаться в том, что он пройдёт дальше, поскольку соперник попался простой. 27-летний Маркос Гирон подавляющую часть карьеры провёл на челленджерах и фьючерсах, в основные сетки заметных турниров стал стабильно попадать только в последние пару лет.

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В основном это соревнования в США, а также турниры Большого шлема. Как правило, речь идёт об «уайлд-кард» или проходах через квалификацию, поскольку положение в рейтинге АТР оставляет желать лучшего. Сейчас Гирон располагается на 102-й строчке. В Нью-Йорк он также попал через квалификацию.

С жеребьёвкой повезло — в первом раунде выпал Маккензи Макдональд, также пробившийся через квалификационные раунды. Ещё недавно Макдональд находился неподалёку от топ-50, а теперь располагается в третьей сотне рейтинга. Гирон управился менее чем за два часа (7:6, 7:5), хватило трёх брейков.

Американец не обладает пушечным ударом, да и подача у него откровенно так себе. Медведев, судя по видео с тренировок, находится в нормальных кондициях, а потому проблем у него возникнуть не должно. В то же время россиянин вряд ли станет гнаться за особенно крупным счётом: сейчас важнее почувствовать корт и войти в ритм, лишние 10-15 минут официального матча не повредят.

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Потому ждём довольно типичной картины для матчей Даниила: поначалу он будет присматриваться к оппоненту и неспеша вкатываться, а затем добавит. И тогда шансов у Гирона уже не останется. Перестрелять Медведева на задней линии редко кому удаётся, да и подача у него гораздо мощнее.

П1 в двух сетах за 1.60 смотрится довольно надёжно, однако коэффициент скромный. Потому мы бы выбирали между тоталом меньше 21.5 гейма за 1.80 и П1 с форой (-4.5 гейма) за 1.90. Разница в классе слишком велика, так что вероятность интриги стремится к минимуму.

Ставки на матч 2-го круга в Нью-Йорке Даниил Медведев — Маркос Гирон 24 августа

Медведев напрямую попал во второй круг, соперник сильно уступает ему по общему уровню. 27-летний Маркос Гирон не обладает пушечной подачей, большую часть карьеры он проводит на челленджерах и фьючерсах. Вряд ли Даниил покажет свой лучший теннис, но это и не потребуется. Ждём спокойной победы фаворита в двух партиях.

Ставка: тотал меньше 21.5 гейма за 1.80.