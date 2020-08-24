Триумф «Баварии» — уже история. Время ставить на новую Лигу чемпионов!

Вчера «Бавария» выиграла Лигу чемпионов. Команда Ханса-Дитера Флика в финале победила «ПСЖ» со счетом 1:0, единственный гол забил Кингсли Коман. Еврокубковый сезон-2019/2020 уже стал историей, время делать ставки на новую Лигу чемпионов. Букмекеры уже выкатили свои коэффициенты. «Бавария» — фаворит. Но не единственный.

Букмекеры: у Лиги чемпионов два фаворита. Но «Ливерпуль» где-то рядом

Да, «Бавария» в блестящем стиле победила в Лиге чемпионов, катком проехалась по всем соперникам и вообще у них серия в 21 победу подряд, но это не значит, что так будет продолжаться весь следующий сезон. Букмекеры отдают должное баварцам, но не видят их единоличными фаворитами.



Потому что есть еще «Манчестер Сити». Команда Пепа Гвардиолы сенсационно проиграла «Лиону» в четвертьфинале турнира, но потенциал у «горожан» ничуть не хуже баварского. Угроза с отстранением от еврокубков миновала, так что теперь Пеп может сосредоточиться на исправлении ошибок и подготовке к следующему еврокубковому сезону. На победу «Баварии» и «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов-2020/2021 коэффициент равный – 6.00.



Чуть ниже аналитики оценивают шансы Юргена Клоппа и «Ливерпуля». А собственно, почему? На дистанции мерсисайдцы уничтожили в минувшем сезоне АПЛ «Ман Сити». В Лиге чемпионов, правда, не срослось, в противостоянии с «Атлетико» нашла коса на камень. И все же в Клоппа стоит верить, ведь если «Ливерпуль» дойдет до финала в следующем сезоне, в его воротах не будет Лориса Кариуса. Коэффициент 7.00 очень даже неплохой!

«Реал» выше «Барселоны»

На то, что «ПСЖ» сделает последний шаг вперед и выиграет в следующем году Лигу чемпионов, букмекеры предложили коэффициент 8.00. У Томаса Тухеля далеко не на каждой позиции играет звезда мирового футбола, но парижане были хороши. Если бы еще Неймар забивал…Бразилец сыграл просто здорово, но его подвела точность. Теперь есть целый сезон на то, чтобы поправить прицел!



В вечном противостоянии «Реала» и «Барселоны» аналитики ставят выше команду Зинедина Зидана. Да, «Реал» не смог ничего противопоставить «Манчестер Сити» и заслуженно вылетел по итогам двухматчевой дуэли с англичанами, но в составе «Королевского клуба» все спокойно и стабильно, ведется работа по укреплению слабых мест. А вот что будет у «Барселоны» с Рональдом Куманом – пока непонятно. Месси вроде как уже готов уйти из клуба, начинается кампания по выживанию из команды Луиса Суареса. В общем, смутные времена. Отсюда и коэффициенты – на «Реал» 8.50, на «Барселону» — 11.00.



Какой бы развал не был у Месси и его команду, а шансы Криштиану Роналду и «Ювентуса» все равно ниже. Скудетто «Юве» выиграл, но не так убедительно, как бывало раньше, а в Лиге чемпионов все закончилось в 1/8 финала против «Лиона». Неудивительно, что Маурицио Сарри команду покинул. Теперь работать с Роналду и компанией будет Маэстро Андреа Пирло. Хватит ли юному по тренерским меркам специалисту авторитета и знаний? Есть сомнения. Отсюда и коэффициент 15.00.



А на «Манчестер Юнайтед» и «Челси» коэффициент одинаковый — 23.00. В то, что Уле-Гуннар Сульшер или Фрэнк Лэмпард сделают качественный рывок и возьмут чемпионство, эксперты не верят. И, пожалуй, правильно делают. Да, из группы эти команды должны выйти, может быть пройти один раунд плей-офф. Но дальше их явно ждут куда более цельные по составу команды. Хотя, если УЕФА оставит формат «Финала восьми», все может быть!

Российским клубам остается мечтать

Что до шансов российских клубов, то их букмекеры оценивают совсем невысоко. Расстраиваться не стоит – это объективная оценка. До титанов мирового футбола нам пока очень далеко. Да и компания рядом неплохая.



Шансы «Зенита» аналитики оценили коэффициентом 200.00. Питерцы уже в группе, а дальше многое будет зависеть от жеребьевки. Если оценивать место команды Семака в иерархии турнира, то можно сказать, что оно чуть ниже менхенгладбахской «Боруссии» (150.00), но чуть выше полуфиналиста Лиги Европы донецкого «Шахтера» (250.00). Так что расстраиваться поклонникам «Зенита» точно не стоит.



На перспективы «Локомотива» могут сильно повлиять травмы, полученные Дмитрием Бариновым и Алексеем Миранчуком. У первого «кресты», а это значит, что в Лиге чемпионов мы его, скорее всего, не увидим. Разве что «Локо» всех приятно удивит и доберется, скажем, до четвертьфинала турнира. Что до главного креативщика команды, то у Миранчука травма не такая серьезная, зато есть немалая вероятность, что Алексей сыграет в Лиге чемпионов уже за другую команду. Коэффициент на победу «Локомотива» в Лиге чемпионов за пару часов упал с 300.00 до 500.00, а это о чем-то говорит. На одном уровне с «железнодорожниками» эксперты оценили шансы «Истанбула», греческого ПАОКа и румынского ЧФР.

Что до «Краснодара», то на его триумф коэффициент 1000.00. Он красноречиво намекает, что южанам пока за счастье пробиться в групповой турнир, о победе думать не стоит. С таким же коэффициентом можно сделать ставку на победу «Црвены Звезды», «Селтика», «Бенфики», киевского «Динамо» и еще ряда клубов.



До старта основной стадии нового сезона Лиги чемпионов еще достаточно много времени, но делать ставки уже можно. Конечно, наверное стоит дождаться жеребьевки группового этапа. Но если вы хотите сделать ставку на не самого очевидного фаворита, можно поймать коэффициент повыше. Удачных ставок!



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