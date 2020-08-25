«Тампа» — «Бостон». Прогноз: Василевский дождётся помощи от Кучерова, Сергачёва и Хедмана

26 августа во втором матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» встретится с «Бостон Брюинз». Начало игры — в 2:00 мск. Эксперты в своих прогнозах не видят фаворита: поставить на победу «Тампы» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.55, успех «Бостона» идёт у букмекеров за 2.58.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Тампа» — «Бостон»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Тампа» — «Бостон» 26 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.13, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.87. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.45.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Тампа» — «Бостон» (26.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.

Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

26 августа продолжится противостояние «Тампы-Бэй Лайтнинг» и «Бостон Брюинз», команды выйдут на лёд «Скотиабанк-Арены» в Торонто в 2:00 мск. Первый матч серии остался за действующим финалистом Кубка Стэнли, который победил со счётом 3:2. Тут важно не дать статистике обмануть себя.

Вроде бы всё решалось на тоненького, а по броскам «молнии» заметно превзошли соперника (37:31). На деле подопечные Брюса Кэссиди смотрелись гораздо увереннее и целостнее. Обе шайбы номинальные хозяева забросили в заключительные 12 минут, когда горели с разницей в три гола.

Причём последний из них состоялся уже при пустых воротах за 74 секунды до сирены. «Мишки» даже испугаться толком не успели. Ну и самое главное — если бы не действия Андрея Василевского, никакого намёка на жаркую концовку не оказалось бы и близко. Российский вратарь очень много выручал, оставляя партнёров в игре.

Ярослав Галак достойно заменил покинувшего расположение клуба Туукку Раска, а всё остальное сделали лидеры. Давид Пастрняк и Брэд Маршан набрали по два (1+1) очка, а вот Никита Кучеров отмолчался. Кроме того, у «Тампы» не сработало большинство. Соперники получили возможность разыгрывать лишнего по три раза. «Брюинз» использовали одну из них, «Лайтнинг» откатали все вхолостую.

Отдельно выделим слабую игру номинальных хозяев на «точке». По вбрасываниям они проиграли со счётом 27-38, в том числе отдали несколько особенно важных единоборств. Подопечным Джона Купера определённо нужно что-то менять. С таким количеством брака и ошибок в обороне зацепиться будет сложно.

У «Бостона» возрастной состав, при плотном календаре этот фактор должен сказаться. Но, скорее всего, ближе к середине серии, поскольку после первого раунда команда получила 4,5 суток на восстановление. Букмекеры выставляют практически одинаковые коэффициенты, отдавая минимальное предпочтение «молниям».

Прежде всего проверим тотал меньше 8.5 малого штрафа за 1.74. В первой игре соперники отсидели в боксе штрафников 16 минут, два из восьми удалений оказались обоюдными (в начале третьего периода). Каждое удаление на таком уровне может оказаться роковым, потому ждём корректной игры.

Также возьмём ИТМ 2.5 шайбы «Бостона» за 1.98. «Тампа» в предыдущем раунде показала, что готова играть в вязкий хоккей и терпеть, если такая необходимость возникнет. Создавать моменты в промышленных масштабах оборона «мишек» не позволит, так что количество ошибок в защите нужно свести к минимуму. Накануне Андрей Василевский не получил внятной помощи от партнёров. Без надёжности пройти «Брюинз» будет невероятно сложно.

Прогноз и ставки на 1-й матч серии «Тампа» — «Бостон» 26 августа 2020 года

В первом матче «Бостон» смотрелся лучше. Если бы не Андрей Василевский, никакой концовки не случилось бы и близко. «Тампа» много ошибалась в обороне. «Мишки» прекрасно умеют нейтрализовывать лидеров оппонента, так что ключ к успеху для «Лайтнинг» — надёжная защита. Ждём вязкого низового хоккея, в котором дело вполне может дойти до овертайма.

Ставка №1: тотал меньше 8.5 малого штрафа за 1.74.

Ставка №2: ИТМ 2.5 шайбы «Бостона» за 1.98.