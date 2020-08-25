«Тамбов» — «Сочи», «Арсенал» — «Химки» и другие матчи. На что ставить 25 августа

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 25 августа.

На что ставить в футболе 25 августа

Двумя матчами стартует 5-й тур РПЛ. Вывески не то чтобы громкие, но понаблюдать будет интересно. В 18:30 начнётся игра «Тамбов» — «Сочи», а в 20:00 – «Арсенал» — «Химки».

Стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. На 25 августа запланированы два матча: греческий ПАОК примет «Бешикташ», а «Црвену Звезду» ждёт жаркий приём в Тиране в матче против одноименного клуба. Кроме того, в Лиге Европы литовский «Ритеряй» примет ирландский клуб «Дерри Сити».

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 25 августа

Во втором раунде Кубка Стэнли запланированы две игры в ночь на среду. «Бостон» и «Вегас» выиграли первые матчи у «Тампы» и «Ванкувера» и теперь постараются развить успех. Форвард «молний» Никита Кучеров после поражения в первом матче с досады сломал клюшку. Посмотрим, удастся ли ему поправить прицел во второй игре серии.

На что ещё ставить 25 августа

В НБА путёвку во второй раунд плей-офф может оформить «Юта». «Джазмены» ведут 3-1 в серии с «Денвером». А вот у «Клипперс» с «Далласом» настоящая заруба. Лука Дончич на последних секундах овертайма завалил невероятный трёхочковый и сравнял счёт в серии, там 2-2.

В теннисе набирает обороты первый крупный турнир сезона в США. Кроме того, проходят челленджеры в Чехии и США. Матчей много, выбор большой, делайте ставки на свой вкус.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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