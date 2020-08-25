«Вегас» — «Ванкувер». Прогноз: Ши Теодор, Штястны и Пасиоретти милосердия не проявят

В 11 очных встречах «рыцари» ни разу не проиграли в основное время.

26 августа во втором матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Вегас Голден Найтс» встретится с «Ванкувер Кэнакс». Начало игры — в 4:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных хозяев: поставить на победу «Вегаса» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.82, успех «Ванкувера» идёт у букмекеров за 4.00.

Коэффициенты букмекеров на 2-й матч серии матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Вегас» — «Ванкувер» 26 августа будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.96, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.03. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.90.

Анализ и прогноз 2-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Вегас» — «Ванкувер» (26.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все 16 клубов будут в абсолютно равных условиях.

26 августа состоится второй раунд противостояния между «Вегас Голден Найтс» и «Ванкувер Кэнакс», команды выйдут на лёд арены «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне в 4:45 мск. Первый матч полностью подтвердил преимущество «рыцарей», которые натурально смяли соперника. Достаточно посмотреть на итоговый счёт — 5:0.

Канадцы действовали вторым номером, что абсолютно логично. Разница в уровне исполнителей и глубине состава солидная, тягаться с подопечными Питера Дебура в открытом хоккее они не смогут. До определённого момента получалось вполне неплохо: Якоб Маркстрём оставался в тонусе, была пара-тройка возможностей отличиться.

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После первого периода фаворит вёл с преимуществом в одну шайбу, ситуация казалась рабочей. Однако сразу после перерыва «Накс» остались в меньшинстве, а Райлли Смит забил второй гол. Вскоре всё было кончено — уже к 38-й минуте «Голден Найтс» вели со счётом 4:0. На заключительные 8,5 минут тренерский штаб гостей выпустил Тэтчера Демко, который дебютировал в плей-офф.

Изначальные расклады подтвердились: «Вегас» гораздо мощнее, а чудачества агента Марка-Андре Флёри не выбили Робина Ленера из седла. У подопечных Трэвиса Грина есть ровно один вариант зацепиться — надеяться на подвиги Маркстрёма и ждать удалений. Однако спецбригады накануне не получили шанса проявить себя.

За 60 минут «рыцари» посетили штрафной бокс ровно один раз. В дебюте второго периода малый штраф схватил Ник Казинс. В равных составах созидание даётся «Кэнакс» с колоссальным трудом: Бо Хорвата закрыли, пару-тройку контратак не получилось довести до ума, а всё остальное по большей части было разминкой для Робина Ленера.

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В результате букмекеры дают на П1 в основное время коэффициент 1.82 — довольно редкая ситуация для второго раунда Кубка Стэнли. Спорить с линией сложно, слишком уж весомой кажется разница в классе команд. Проверим ИТБ 36.5 броска «Вегаса» за 1.90. Накануне он приятно порадовал тем, что не снижал уровень агрессии даже при форе в три-четыре шайбы. В каждом из периодов хозяева наносили как минимум 12 бросков.

Также вновь возьмём комбинированную ставку 1Х + тотал больше 4.5 шайбы за 1.88. Первая игра проходила на хороших скоростях, шайба практически не задерживалась в средней зоне. Замедлить лидеров соперника у «Ванкувера» не получается, так что проблемы с голами вряд ли возникнут.

Прогноз и ставки на 2-й матч серии «Вегас» — «Ванкувер» 26 августа 2020 года

В первом матче «Вегас» победил одной левой (5:0), третий период превратился в формальность. Атака у «рыцарей» в полнейшем порядке, замедлить её у аутсайдера не выходит. Подопечные Питера Дебура уверены в себе, они продолжали давить даже при преимуществе в три-четыре шайбы. Думается, проблем с голами при таких исходных данных не возникнет.

Ставка №1: «Вегас» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.88.

Ставка №2: ИТБ 36.5 броска «Вегаса» за 1.90.