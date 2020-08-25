«Динамо» — «Зенит». Прогноз: Ловрен, Ракицкий и Барриос ухудшат положение Новикова

Бело-голубые находятся в топ-5 РПЛ, но по качеству футбола совсем не впечатляют.

26 августа «Динамо» и «Зенит» сыграют в матче 5-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:45 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом гостей: сделать ставку на победу «Зенита» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.85. Успех «Динамо» оценён букмекерами коэффициентом 5.30.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Динамо» — «Зенит»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 26 августа «Динамо» — «Зенит» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.09, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.91. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.66.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Динамо» — «Зенит» (26.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы. Футболисты получили считаное количество дней на отдых, а дальше — снова в бой.

«Тамбов» — «Сочи». Прогноз: Нобоа, Жоаозиньо и Джанаев останутся в тройке лучших РПЛ Сочинцы часто забивают в последнее время, но к обороне вопросы имеются.

Программа пятого тура Российской Премьер-Лиги закроется в среду, 26 августа, сразу шестью матчами. Самый поздний из них стартует в 20:45 мск в Москве, где местное «Динамо» на стадионе «ВТБ Арена» сразится с «Зенитом». Это одна из двух центральных игр тура наряду с битвой «Краснодара» и ЦСКА.

Дело в том, что соперники входят в топ-5. Правда, старт сезона сложился для них по-разному. У сине-бело-голубых всё в полном порядке: для начала забрали Суперкубок России, а дальше одержали четыре победы в четырёх турах РПЛ с общим счётом 10:2. Результаты вполне солидные.

Качество игры пока не впечатляет, но этого и не требуется. Уже сейчас петербуржцы единолично возглавляют турнирную таблицу чемпионата России. 12 очков из 12 возможных, ближайшие преследователи отстают аж на четыре пункта. Все остальные успели допустить как минимум две осечки.

ПАОК — «Бешикташ». Прогноз: экс-клубы Вернблума и Вагнера Лава начнут путь в ЛЧ осторожно ПАОК и «Бешикташ» сидели без должной игровой практики около месяца.

В субботу подопечные Сергея Семака без особых вопросов разделали «Тамбов» (4:1). Соперник держался около 40 минут, но дело тут было скорее в везении и низкой реализации. Уже в дебюте второго тайма хозяева вели с разницей в два мяча. Единственным огорчением стал гол Кирилла Панченко в концовке.

Лидеров удалось поберечь: Дриусси и Барриос покинули поле на исходе часа, Дуглас и Малком присоединились к ним спустя 15 минут, а затем заменили и Артёма Дзюбу. Особой беговой работы делать не пришлось (65% владения мячом), действующий чемпион страны действовал с запасом и спокойно добился своего. Проблемы со свежестью возникнуть не должны.

«Динамо» стартовало с уверенной выездной победы над «Уралом» (2:0), а вот дальше начались трудности. Сперва не смогли забить в родных стенах скромному «Ротору» (0:0), затем показали бледный футбол с «Ростовом» (забили два мяча с двух моментов и победили, хотя соперник смотрелся мощнее), а на десерт уступили тульскому «Арсеналу» (0:2).

«Арсенал» — «Химки». Прогноз: Луценко, Ткачёв и Комбаров оставят Гунько на дне таблицы РПЛ В матче с туляками «Химкам» не помогут сразу два игрока основы.

Бело-голубые располагаются на пятой строчке в турнирной таблице РПЛ с семью очками. Вроде бы ситуация неплохая, да только игра москвичей совсем далека от совершенства. Неудивительно, что лобовая победа гостей оценивается коэффициентом 1.85. «Зенит» сейчас заметно мощнее.

Впрочем, тут нужно учитывать, что основные проблемы москвичей связаны с игрой первым номером. Порой создаётся впечатление, что футболисты банально не понимают, что они должны делать с мячом и куда двигаться. А вот отдать территорию и караулить контратаки — совсем другое дело. Несколько быстрых и техничных исполнителей для этого прекрасно подходят.

Потому шансы убежать и забить у динамовцев наверняка появятся, «Зенит» порой грешит неточными передачами в середине поля. В то же время удивляет, что на «обе забьют — нет» дают прекрасный коэффициент 1.98. Дело в том, что эта ставка доезжала в семи предыдущих очных встречах аж шесть раз.

Единственное исключение — 2:1 в пользу сине-бело-голубых в апреле 2018 года, ещё при Роберто Манчини. Тогда два гола из трёх были забиты после 88-й минуты. С точки зрения статистики вариант смотрится прекрасно. «Динамо» застегнётся на все пуговицы и не станет форсировать события. Вариант посмелее — П2 + тотал меньше 3.5 мяча за 2.40.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Динамо» — «Зенит» 26 августа 2020 года

«Динамо» набрало семь очков в четырёх турах и замыкает топ-5 РПЛ, вот только дело тут в первую очередь в приятном календаре и везении. По качеству футбола есть большие вопросы, с созиданием всё совсем туго. Бело-голубые отдадут территорию и будут действовать вторым номером. Проверим «обе забьют — нет» за 1.98, эта ставка доезжала в шести из семи предыдущих очных встреч.

Ставка: обе забьют — нет за 1.98.