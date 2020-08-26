Ставки на будущее Романа Широкова. Тюрьма или возвращение в телеэфир?

Роман Широков всегда отличался довольно экстравагантными поступками, но сейчас перешел все возможные рамки. 10 августа в матче любительского турнира «Московский Кубок селебрити» Широков, игравший за команду «Матч ТВ», избил судью Никиту Данченкова. Поводом стал неназначенный пенальти и красная карточка за разговоры. Экс-игрок сборной России ударил судью кулаком в лицо, а после того, как Данченков упал, нанес удар ногой. Дальнейшее избиение не получилось – Романа оттащили от судьи партнеры по команде и соперники.

На следующий день бывший капитан сборной России принес публичные извинения в судье через свой аккаунт в «Инстаграм». Довольно сухие, надо сказать.



«По итогам вчерашнего матча и инцидента в нем хотел бы выразить искренние извинения Никите за столь неподобающий поступок, совершенный мной. Я прекрасно осознаю, что не назначение очевидного пенальти и затем показанная красная карточка не могут быть причиной для размахивание руками. Надеюсь Никита как можно скорее вернётся в строй», — написал Широков.



Логично, что пострадавшего это не остановило.



«Здоровье Никиты нормальное, насколько мне известно, он подал заявление в полицию. Дальше ситуация будет развиваться уже на правовом поле. Будем следить, не отпустим ее. Это был удар кулаком не только по судье, а по репутации всего российского судейского корпуса. В больнице он получил все необходимые справки, потом поехал в полицию писать заявление. Какое будет дальше разбирательство, не знаю, но настроен он очень серьезно, я его поддерживаю, солидарен в этом плане», — заявил глава Московской коллегии судей Сергей Французов.



Букмекеры принимают ставки на дальнейшее развитие событий и судьбу Широкова. Давайте разбираться, что грозит бывшему футболисту.

Это было покушение на убийство?

По крайней мере, так считает сторона потерпевшего. Адвокат Никиты Данченкова Александр Островский заявил, что Широкову может грозить до 10 лет тюрьмы.



«Мы квалифицировали действия Широкова как покушение на убийство. И также административная ответственность должна быть: за оскорбление и хулиганство. Статья очень большая и серьезная. 105 статья через 30-ю – покушение на убийство. Реально не может такого быть, но вообще — наказание от 20 лет. Реально — это может быть 10, с учетом того, что ранее он не судимый. Хотя у него очень плохой послужной список в плане хулиганства», — подчеркнул юрист.

Тем не менее, аналитики считают, что Широков не получит тюремный срок. Поставить на то, что Романа признают виновным, можно с коэффициентом 10.00. Это примерно 9% вероятности. Сделать ставку на то, что бывший полузащитник не отправится в тюрьму, можно с коэффициентом 1.04 (91%).



Букмекеры считают, что не дойдет даже до возбуждения уголовного дела. Поставить на то, что стороны смогут уладить конфликт без вмешательства органов правопорядка, можно с коэффициентом 1.31 (71% вероятности). Сделать ставку на то, что дело все же возбудят, можно за 3.30 (29%).



Кроме того, букмекерские конторы принимают ставки на то, получит ли Широков приговор строже, чем Александр Кокорин и Павел Мамаев. В 2019 году суд приговорил нынешнего форварда «Спартака» к 1.5 годам лишения свободы. Мамаеву дали на один месяц меньше.



Аналитики уверены, что Широкову не грозит такое строгое наказание. Поставить на то, что приговор будет строже, можно за 20.00 (5%) вероятности. Обратный исход эксперты оценили коэффициентом 1.01 (95%).

О «Матч ТВ» можно забыть

В последнее время Широков появлялся в эфире телеканала «Матч ТВ» в качестве эксперта. Бывший полузащитник в студии разбирал матчи РПЛ и еврокубков. Но после случившегося дорога на телевидение для Романа, похоже, закрыта. Ведь бил арбитра он в форме игрока команды «Матч ТВ».



«Ноль оправданий, ноль споров по поступку Ромы Широкова. Это кошмарный, парализующий эпизод, который каждого на поле ввел в ступор на пару секунд. Такого не должно происходить в спорте (да и в жизни). Вне зависимости от уровня, статуса участников, напряжения игры, качества работы судей, чего угодно. Вы сами знаете: я всегда за максимально жесткую борьбу на поле, но рукоприкладство (да еще и в отношении судьи) – недопустимо», — написал в своем аккаунте в «Инстаграм» капитан команды «Матч ТВ» Дмитрий Шнякин.



А чуть позже Дмитрий Губерниев в своем телеграм-канале сообщил, что Широкова отстранили от эфиров.



«Накануне вечером руководитель программы «Все на Матч» Андрей Петров принял абсолютно правильное решение отстранить Широкова от всех эфиров программы. Роман должен был сегодня обозревать Лигу чемпионов. Пострадавшему арбитру ещё раз желаю скорейшего выздоровления и возобновления судейской карьеры. И уже сегодня Роман Широков отстранён от всех эфиров на канале», — заявил Губерниев.



Букмекеры принимают ставки на то, вернется ли Широков в эфир в 2020 году. По их мнению, шансы на это крайне малы. Сделать ставку на появление Романа в эфире «Матч ТВ» до конца года можно с коэффициентом 7.00 (13%). Поставить на то, что бывшему футболиста закрыта дорога на канал, можно за 1.09 (87%).



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