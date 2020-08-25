«Ротор» — «Спартак». Прогноз: Тедеско, Соболев и Джикия разнесут новичка чемпионата России

26 августа «Ротор» примет «Спартак» в матче 5-го туре чемпионата России. Начало игры — в 18:30 мск. Эксперты считают фаворитом гостей: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.63. Успех хозяев оценён букмекерами коэффициентом 6.95. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 4.10.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Ротор» — «Спартак»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Ротор» — «Спартак» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.25, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.82. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Ротор» — «Спартак» (26.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

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Программа откроется во вторник двумя матчами, а завершится в среду сразу шестью. Волгоградский «Ротор» и московский «Спартак» встретятся 26 августа в 18:30 мск на стадионе «Волгоград Арена».



У «Ротора» возвращение в высший российский дивизион после 16-летнего отсутствия пока получается весьма грустным. За четыре тура получилось заработать какой-то один балл. Ничья пришлась на игру со столичным «Динамо» (0:0), но и тут надо сказать, что за всю игру команда нанесла по воротам Шунина всего три удара.



Далее последовало поражение от «Ахмата» (1:3) в Грозном. И там хозяева по делу оказались сильнее, воспользовавшись ошибками оппонента. А в последнем матче волгоградцы уступили «Сочи» (1:2), который, к слову, сейчас выглядит очень интересно.

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Игра с сочинцами проходила в Волгограде. Гости смотрелись предпочтительнее: открыли счёт в первом тайме и на перерыв ушли с преимуществом. На 52-й минуте хозяева провели острую атаку и сравняли счёт, однако ответ «барсов» не заставил себя долго ждать. Спустя семь минут волгоградцы пропустили второй.



Московский «Спартак» новый сезон начал достойно. За те же четыре игры получилось положить себе в копилку восемь баллов. Это позволяет клубу делить с «Сочи» вторую строчку в турнирной таблице чемпионата России. При этом стоит отметить, что можно даже было рассчитывать на большее. Даже без учёта чудачеств судей в первом туре.



В прошлом туре красно-белые принимали соседа московский «Локомотив» и сумели одержать над ним волевую победу (2:1). Красно-белые оставили приятное впечатление, прежде всего — уровнем организации и заимопонимания. Столичное дерби, как это водится, получилось ярким и эмоциональным. Не обошлось и без травм.

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«Железнодорожники» открыли счёт уже на 10-й минуте. После перерыва «Спартак» активизировался. Сперва отличился Джордан Ларссон, ставший лидером атаки своей команды в последние недели, а вышедший на замену Александр Соболев подкараулил свой момент и забил второй мяч. Который в конечном счёте оказался победным.

Вообще, трудно отрицать, что линия атаки при Доменико Тедеско расцветает. Она создаёт массу моментов и достаточно много реализует. К слову, за четыре тура получилось забить семь мячей, а можно было даже больше.



У «Ротора» же с обороной на данный момент серьёзные проблемы. На старте сезона РПЛ волгоградцы пропускают очень много (семь голов за четыре тура). А при таких раскладах есть смысл рассмотреть ИТБ2 1.5 мяча за коэффициент 1.85. Новичок элитного дивизиона отдаст мяч и будет действовать вторым номером, однако разница в исполнительском мастерстве наверняка проявится.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Ротор» — «Спартак» 26 августа

После четырёх туров «Ротор» выглядит плачевно: много пропускает и мало забивает, в копилке имеется всего одно очко. У «Спартака» же сейчас, напротив, заметный подъем. На наш взгляд, яркой атаке красно-белых вполне по силам отгрузить парочку голов в Волгограде. Ларссон в ударе, Соболев хорош, центр поля тоже смотрится симпатично.



Ставка: индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 мяча за коэффициент 1.85.



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