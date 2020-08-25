«Краснодар» — ЦСКА. Прогноз: Влашич, Чалов и Гайч пробьют Сафонова, Берг и Классон ответят

26 августа «Краснодар» примет ЦСКА в матче 5-го тура чемпионата России, букмекеры уже дали прогноз. Начало игры — в 20:30 мск. Эксперты отдают небольшое предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.65. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.10. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.40.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Краснодар» — ЦСКА не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.19, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.83. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.32. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.38.

Анализ и прогноз матча 5-го тура РПЛ «Краснодар» — ЦСКА (26.08.2020)

Не успели болельщики отметить завершение сезона-2019/2020, как начался новый. РПЛ стремительно набирает ход. Пандемия коронавируса внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 23-го числа отгремел четвёртый тур, а пятый стартует уже 25 августа.

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Программа пятого тура РПЛ упакована в два дня: она откроется во вторник двумя матчами, а завершится в среду сразу шестью. Пожалуй, центральным поединком тура станет битва между «Краснодаром» и московским ЦСКА. Она состоится 26 августа на стадионе «ФК Краснодар». Встреча стартует в 20:30 мск.



«Краснодар» в новом сезоне пока позабыл о стабильности. В четырёх турах случились две победы и два поражения. Сейчас клуб завис на седьмой строчке, набрав шесть баллов. Качество игры откровенно вызывает вопросы: отрезками получается неплохо, но по большей части впечатление скорее негативное. Слишком много брака и ошибок в защите.



Сперва получилось разгромить «Уфу» на её поле (3:0), а затем случилось гостевое поражение от «Локомотива» (0:1). Уверенная победа в третьем туре над «Арсеналом» (2:0) на своём поле сменилась обидными поражением на выезде от «Урала» (0:1), внезапно продемонстрировавшего крайне грамотную игру в обороне.

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Краснодарцы в последнем матче с екатеринбуржцами пропустили быстрый гол и всё оставшееся время пытались отыграться. Однако пробить арендованного голкипера ЦСКА Илью Помазуна у них так и не получилось. В принципе, на ничью они наиграли, но говорить о каком-то подавляющем преимуществе никак нельзя.



Московский ЦСКА ударно начал новый сезон. Получилось без каких-либо проблем обыграть новичка элитного дивизиона «Химки» (2:0), а затем дотерпеть с оставшимся ещё на год в РПЛ «Тамбовом» (2:1). Однако в последних двух турах случился спад — «армейцы» не набрали ни одного очка.



И если в матче с «Зенитом» (1:2) поражение было вполне закономерным (как ни крути, петербуржцы на данный момент лучше любого другого клуба в чемпионате России), то в последней игре с «Рубином» (1:2) на своём поле красно-синие могли даже выиграть.

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Счёт открыли казанцы в первом тайме, но ответ москвичей не заставил себя долго ждать. Только любопытно здесь другое. Уже на 88-й минуте новичок ЦСКА Адольфо Гайч мог добить мяч в ворота после дальнего удара Кристиана Бистровича, но спас голкипер Юрий Дюпин. А через некоторое время после этого «армейцы» пустили второй мяч в свои.

Впрочем, отметить здесь следует результативность подопечных Виктора Гончаренко. Они забивают уже 10 матчей кряду в РПЛ. Причём, надо сказать, возможностей забить в каждой игре у них бывает прилично. Не хватает только надёжности в обороне, хотя с приходом Бруно Фукса оптимизма определённо станет больше.



У «Краснодара» с результативностью тоже всё не так плохо. Мурад Мусаев придумал выход и на этот раз: без Ари неплохо справляется опытнейший Берг. Не стоит также забывать и о факторе своего поля. Всё-таки болельщики теперь могут присутствовать на трибунах.

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На наш взгляд, классическая ставка обе забьют за крепкий коэффициент 1.84 выглядит достаточно интересно. Сейчас команды вполне сопоставимы по силе, но и у тех, и у других есть ряд проблем. Прежде всего в обороне. Так что ждём голов в обе стороны.

Статистика личных встреч, к слову, на нашей стороне. Дело в том, что такой вариант заходил в 11 из 15 последних очных противостояний между «Краснодаром» и ЦСКА. Так что предпосылки для результативного футбола имеются.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Краснодар» — ЦСКА 26 августа

На данный момент «Краснодар» и ЦСКА выглядят плюс-минус сопоставимо: моментами здорово, но слишком уж нестабильно. Прежде всего в обороне, где глупые индивидуальные ошибки случаются слишком часто для претендентов на зону Лиги чемпионов. На наш взгляд, стоит ожидать голов в обе стороны. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: обе забьют за коэффициент 1.84.



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