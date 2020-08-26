«Ротор» — «Спартак», «Краснодар» — ЦСКА и другие матчи. На что ставить 26 августа

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 26 августа.

На что ставить в футболе 26 августа

Сегодня завершится 5-й тур РПЛ. Центральный матч дня – в Краснодаре, где местный клуб сыграет с ЦСКА. Обе команды проиграли в предыдущем туре, поэтому будут очень стараться реабилитироваться перед болельщиками.

«Ротор» в Волгограде примет «Спартак». У волгоградцев начало сезона явно не задалось, а у красно-белых главный вопрос – хватит ли команде эмоций после суперматча с «Локомотивом». Сами «железнодорожники» примут «Ахмат». Кроме того, «Рубин» сыграет с «Уфой», «Ростов» — с «Уралом», а «Динамо» постарается остановить «Зенит».

Стартует второй квалификационный раунд Лиги чемпионов. На 26 августа запланированы сразу 11 встреч. Выделим матчи АЗ против пльзеньской «Виктории» и брестского «Динамо» против «Сараево».

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 26 августа

Во втором раунде Кубка Стэнли пройдут три встречи. Семён Варламов может обновить рекорд сухой серии для «Айлендерс» в плей-офф, если не пропустит шайбу в первые 40 секунд игры с «Филадельфией». Пока «островитяне» впереди 1-0. Третьи матчи пройдут в сериях «Бостон» — «Тампа-Бэй» и «Даллас» — «Колорадо».

На что ещё ставить 26 августа

В НБА путёвку во второй раунд плей-офф могут оформить «Милуоки» и «Лейкерс», которые ведут в сериях против «Орландо» и «Портленда» со счётом 3-1. А вот в борьбе «Оклахомы» и «Хьюстона» всё впереди, там счёт 2-2.

В теннисе набирает обороты первый крупный турнир сезона в США. Кроме того, проходят челленджеры в Чехии и США. Матчей много, выбор большой, делайте ставки на свой вкус.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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