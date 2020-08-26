«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Ничушкин, Задоров и Наместников устроят Худобину ад

27 августа в третьем матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 5:30 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.90.

Коэффициенты букмекеров на 3-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 27 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.03, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.96. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.30.

Анализ и прогноз 3-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Колорадо» (27.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы находятся в абсолютно равных условиях.

«Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз» начали полуфинал конференции раньше остальных, 27 августа они проведут уже третий матч серии. Соперник вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 5:30 мск. Ситуация чертовски интересная — «шерифы» довольно неожиданно ведут 2-0.

Нельзя сказать, что «лавины» показывают плохой хоккей и полностью уступают оппоненту. Вовсе нет — обе игры получились близкими, если не сказать равными. Дело могло качнуться в обе стороны, но пока разницу делают вратари. Филипп Грубауэр пропустил всё возможное в первом периоде стартового поединка, а затем получил травму.

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Павел Францоуз не впечатлил сутки спустя, получив четыре шайбы после 26 бросков. Разумеется, перекладывать всю вину на одних только голкиперов никак нельзя, ведь к обороне «Эвеланш» вопросов не меньше. Однако в нужный момент они не подтащили. А вот Антон Худобин держит планку.

Он достаточно выручал в первой встрече, а во второй вообще стал первой звездой. Довольно редкий случай в матче, в котором победитель забрасывает пять шайб. Но Худобин не оставил вариантов. Строго говоря, подопечные Джареда Беднара натурально смяли соперника в первом периоде. Достаточно взглянуть на соотношение бросков — 20 на 6.

По сути Антон оставил партнёров в игре, совершив несколько замечательных спасений. Иначе всё могло кончиться за 20 минут. Дальше «Даллас» нащупал темп, дважды реализовал большинство за 43 секунды и поймал кураж. Ко второму перерыву «Старз» вели с разницей в две шайбы, а ещё одну провели уже в пустые ворота.

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Теперь молодым лидерам «Колорадо» придётся проявить характер. Фактически они вынуждены ходить по минному полю, где одно неаккуратное действие способно нанести колоссальный урон. У соперника всё получается: пять побед подряд, несколько ярких камбэков, породистые голы. Дашь такому руку — откусит по локоть.

Тем не менее в этой серии всё только начинается. Букмекеры немного выровняли котировки: теперь на победу фаворита дают не 2.15-2.20, как на старте, а все 2.40. Это позволяет не мудрить и взять итоговый успех «Эвеланш» за 1.85. Но есть и несколько альтернативных вариантов.

Накануне «лавины» доминировали в первом периоде, а после второго поражения подряд злости у них только добавится. П1 в первом периоде с нулевой форой за 2.10 выглядит замечательно, ведь в случае ничьей произойдёт возврат. Также стоит рассмотреть ИТБ 12.5 бросков «Колорадо» в первом периоде за дивный коэффициент 2.22.

Прогноз и ставки на 3-й матч серии «Даллас» — «Колорадо» 27 августа 2020 года

«Колорадо» полностью доминировал в стартовом периоде накануне, но Антон Худобин оставил «Даллас» в седле, а затем случились два гола в большинстве за 43 секунды. После такого «лавины» станут только злее, так что ждём от них агрессивного дебюта и ещё большего давления. П1 в первом периоде с нулевой форой за 2.10 смотрится замечательно.

Ставка №1: победа «Колорадо» в первом периоде с нулевой форой за 2.10.

Ставка №2: ИТБ 12.5 бросков «Колорадо» в первом периоде за 2.22.