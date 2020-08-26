«Динамо Мн» — «Пяст». Прогноз: Кучук и Помазан не дадут полякам разбежаться в Минске

27 августа «Динамо Мн» сыграет с «Пястом» в матче 1-го квалификационного раунда Лиги Европы. Начало игры — в 18:00 мск. Букмекеры уже дали прогнозы, в которых не смогли выделить явного фаворита: поставить на победу белорусов в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.52. Успех поляков оценён букмекерами коэффициентом 2.70. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.32.

Букмекерские коэффициенты на матч Лиги Европы «Динамо Минск» — «Пяст»

Букмекеры считают, что матч Лиги Европы «Динамо Мн» — «Пяст» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.06, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.80. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.31. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.33.

Анализ и прогноз матча квалификации Лиги Европы «Динамо Мн» — «Пяст» (27.08.2020)

Мюнхенская «Бавария» заслуженно гуляет после триумфа в затянувшемся розыгрыше Лиги чемпионов, а испанская «Севилья» — в своей любимой Лиге Европы. Однако не успел ещё прошлый сезон завершиться, как уже стартовал новый. Квалификация ЛЧ-2020/2021 и ЛЕ-2020/2021 набирают ход.

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Пандемия коронавируса оставила заметный след и в проведении отборочных раундов еврокубков. Стартовые этапы будут состоять из одного поединка, где хозяин поля определится путём жребия. Пара «Динамо Мн» — «Пяст» проведёт свой единственный поединок в Беларуси, что первым несомненно на руку, хоть встреча и пройдёт без зрителей на трибунах.



В своём родном чемпионате в нынешнем сезоне минское «Динамо» выступает не лучшим образом образом. На данный момент оно успело провести 21 встречу, в которой получилось набрать всего 33 балла. Отставание от еврокубковой зоны пока терпимое — пять пунктов, но вот лидеры БАТЭ и «Шахтёр С» убежали вперёд на целых 10 очков.



Дополнительные проблемы возникают из-за коронавирусной инфекции в стане клуба. Много матчей было перенесено на более поздний срок. Однако выездную игру со «Слуцком» минчане всё же провели. Получилось даже одержать волевую победу, что говорит не только о характере команды, но и форме, которую она успела набрать после пауз.

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Польский чемпионат только начался, «Пяст» успел провести лишь один матч 22 августа. Клуб встречался на выезде с крепким «Шлёнском» и потерпел поражение со счётом 0:2. Гости пропустили уже на второй минуте, да и в целом смотрелись вяло.



А по итогам плей-офф прошлого сезона в польской Экстраклассе сине-красные заняли третью строчку, набрав 61 балл за 37 игр. До первого места, выводящего в квалификационный этап Лиги чемпионов, им не хватило восьми пунктов.



Однако любопытно здесь другое. Дело в том, что «Пяст» не отличается высокой результативностью. За 37 поединков в прошлом сезоне он оформил только 41 гол. При этом пропустил клуб из Гливице тоже немного — всего 32 раза. Впрочем, причина поставить на низовой футбол заключается не только в этом.

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Стоит также отметить, что с приходом на пост главного тренера Леонида Кучука минское «Динамо» заметно поправило дела в обороне. За 10 последних матчей в Высшей лиге Беларуси под руководством экс-рулевого московского «Локомотива» минчане пропустили всего три мяча. Так что голевого парада не ждём.

Мы бы проверили классический тотал меньше 2.5 мяча. Букмекеры дают на него вполне рабочий коэффициент 1.80. Также при желании можно подумать над комбинированной ставкой 1Х + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90. Всё же минчане играют на своем поле, а у себя дома в последний раз они проигрывали аж в мае.

Прогноз и ставки на матч Лиги Европы «Динамо Мн» — «Пяст» 27 августа 2020 года

«Динамо Мн» под руководством Леонида Кучука заметно поправило оборону. Теперь минчане обладают одной из лучших линий защиты в чемпионате Беларуси. «Пяст» в прошлом сезоне в польской Экстраклассе высокой результативностью не отличался, а новый розыгрыш начал с сухого поражения. Так что результативного футбола не ждём.



Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.80.



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