Гвардиола и Конте ждут Месси. Но «Барселона» ещё поборется. Ставки на будущее Лео

Лионель Месси уходит из «Барселоны». Новости с такими заголовками появляются каждое трансферное окно и уже успели надоесть. Но, кажется, на этот раз всё серьёзно. Лео устал, Лео не верит в Рональда Кумана и руководство, Лео зол и разозлён решением расторгнуть контракт с Луисом Суаресом. «Барселона» ещё на что-то надеется, а Месси готовы принять в любом топ-клубе с распростёртыми объятиями. Букмекеры оперативно обновили коэффициенты.

«Барселона» будет очень стараться. И может удержать Месси

Итак, Лионель Месси принял решение покинуть «Барселону». В числе причин, которые сподвигли на это аргентинца, испанские СМИ называют натянутые отношения с руководством клуба и президентом Хосепом Бертомеу, несвоевременная отставка Эрнесто Вальверде и назначение Кике Сетьена, несогласие с расходованием средств, полученных от продажи Неймара, отношение менеджмента к Луису Суаресу…Короче, у Месси накипело. Ну а последний пинок, отправивший этот снежный ком с горы, сделал новый тренер сине-гранатовых Рональд Куман.



«Привилегии в команде закончились, нужно делать всё для команды. Я буду непреклонен, ты должен думать о команде», — сказал Куман Месси в их приватной беседе.



Говорят, Месси был крайне разочарован тем, как прошла их встреча. После неё он прислал факс, в котором уведомил клуб о желании воспользоваться опцией о разрыве контракта. Вот тут-то и начинается самое интересное. Срок, обозначенный в договоре, прошёл – он истёк в июне. Но аргентинец рассчитывает, что ему поможет пандемия коронавируса. Обстоятельства могут признать форс-мажорными и разрешить Лео уйти бесплатно.



«Барселона», конечно, такого не ожидала. В клубе прошло экстренное заседание совета директоров, после которого на запрос Месси ответили отказом. Клуб готов отпустить аргентинца только при одном условии — за 700 млн евро. Эта сумма прописана в контракте Лео, истекающем следующим летом. Дело может дойти до суда.



Другой вопрос, что эта ситуация бьёт по репутации «Барсы». Да и болельщики крайне недовольны тем, что происходит. И, по слухам, Хосеп Бертомеу уже заявил, что готов уйти в отставку, если Месси останется. Так что, возможно, всё завершится мирно, сменой руководства. Вопрос – чего хочет сам Лео?



Букмекеры считают, что мирное решение конфликта возможно. Поставить на то, что Месси останется в «Барсе», можно с коэффициентом 1.44. Это примерно 69% вероятности.

Но фаворит – «Манчестер Сити»

И все бы для каталонцев ничего, но на горизонте маячит «Манчестер Сити» и воссоединение Месси с Пепом Гвардиолой. По данным испанских СМИ, Лионель уже провел переговоры с английским клубом. Некоторые источники даже сообщили, что стороны ударили по рукам. Так или иначе, букмекеры оценивают вероятность переезда Лео в Англию очень высоко. На переход в «Ман Сити» предлагают коэффициент 1.15. Это примерно 87% вероятности.

А может быть, всё-таки «Интер»?

Не будем забывать и об «Интере». Там играет Лаутаро Мартинес, которого Месси очень ценит. Именно в Милане сам форвард и его отец приобрели недавно недвижимость. Ну и появление силуэта Лионеля на соборе Дуомо месяц назад – дыма без огня не бывает.



Сейчас букмекеры оценивают шансы «Интера» заполучить звезду мирового футбола коэффициентом 2.31. Это примерно 43% вероятности. Не так уж и мало. Если не смотреть на шансы «Манчестер Сити».

Кто ещё в претендентах?

Испанские СМИ уверяют, что в переходе Месси очень заинтересованы «ПСЖ» и «Манчестер Юнайтед». Эти клубы готовы даже заплатить «Барселоне» некую компенсацию за игрока. Во Франции играет Неймар, а денег у шейхов много, но захочет ли Месси играть в Лиге 1? Поставить можно за 7.90 (13% вероятности).



Что до «Юнайтед», то есть сомнения, что «МЮ» потянет запросы Лионеля по финансам. Да и как после этого смотреть в глаза Гвардиоле? Коэффициент на трансфер – 13.50 (7%).



Любопытно, что за 15.00 (6%) можно сделать ставку на то, что Лео перейдёт в «Ювентус» и будет играть вместе с Криштиану Роналду. Это было бы, безусловно, красиво, но как эти две легенды будут делить мяч, не слишком понятно. Но если у вас есть желание рискнуть – коэффициент интересный.

Завершение карьеры в «Барселоне» маловероятно

Если коэффициент на то, что Месси останется в «Барселоне» этим летом, достаточно велик, то шансы того, что аргентинец завершит в столице Каталонии свою карьеру, упали. Сейчас поставить на то, что Месси уйдёт из футбола в футболке «Барсы», можно за 2.30. Это примерно 44% вероятности. Да, всё-таки в королевстве каталонском что-то неладно.



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