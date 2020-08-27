Лига Европы и другие матчи. На что ставить 27 августа

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 27 августа.

На что ставить в футболе 27 августа

Четверг порадует нас множеством квалификационных матчей Лиги Европы. Правда, громких имён здесь не встретить. Выделить можно игру минского «Динамо» против польского «Пяста» — Леониду Кучуку и его команде выпал довольно сложный соперник.



Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 27 августа

Во втором раунде Кубка Стэнли в ночь с четверга на пятницу пройдут две встречи. Третьи игры запланированы в противостоянии «Филадельфии» и «Айлендерс», а также «Вегаса» и «Ванкувера».

На что ещё ставить 27 августа

В НБА путёвку во второй раунд плей-офф могут оформить «Юта» и «Клипперс». Они ведут 3-2 в сериях против «Денвера» и «Далласа». Кроме того, стартует серия «Бостона» и «Торонто». Это уже полуфинал конференции.



В теннисе проходят крупные турниры в Нью-Йорке и Цинциннати, а еще ждём сегодня жеребьёвку US Open.



Кроме того, проходят челленджеры в Чехии и Италии. Матчей много, выбор большой, делайте ставки на свой вкус.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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