«Лион» — «Дижон». Прогноз: покоритель «Манчестер Сити» ловко начнёт чемпионат Франции

28 августа «Лион» примет «Дижон» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 22:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.36. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 10.50. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 5.80.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Лион» — «Дижон

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Лион» — «Дижон» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.73, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.35. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.06. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.83.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Лион» — «Дижон» (28.08.2020)

Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Случилось это 8 марта, то есть более пяти месяцев назад. Боссы Лиги 1 решили начать новый сезон уже с конца августа, так что времени на подготовку было даже слишком много.

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С первого тура в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин. Матчи уже начали переносить, первый тур оказался покоцанным. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Дижон» провёл прошлый розыгрыш родного чемпионата крайне скромно. За 28 матчей получилось разжиться только 30 баллами. Впрочем, задачу-минимум всё же удалось выполнить, поскольку остальные оказались ещё хуже. Отрыв от зоны вылета составил каких-то семь пунктов.



В дебюте нового сезона с результатами пока тоже не задалось. «Совы» принимали в матче первого тура середняк «Анже» и уступили ему с минимальным счётом. В целом оба соперника показали несколько вялый футбол, но гости чуть чаще били по воротам, за что были награждены.

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«Лион» предыдущий розыгрыш Лиги 1 завалил. По итогам 28 матчей получилось финишировать лишь на седьмом месте с 40 баллами. Разумеется, если бы не коронавирус, какие-никакие шансы попасть в еврокубки остались бы, но клуб из одноимённого города выглядел так себе. Особенно в первой части сезона, пока не пришёл Руди Гарсия.



Зато «львы» вдоволь пошумели в Европе. Ещё до пандемии удалось дома с минимальным счётом обыграть туринский «Ювентус», а уже после паузы отправить Криштиану Роналду домой, проиграв в гостях с благоприятным счётом 1:2.



Затем «ткачи» уже в формате одноматчевого противостояния встречались со злым «Манчестер Сити» Пепа Гвардиолы и запутали испанского специалиста в его же тактике. Конечно, можно много вспоминать промах Рахима Стерлинга в пустые ворота, но факт остаётся фактом — французы вышли в полуфинал Лиги чемпионов. Там они, правда, разгромно проиграли «Баварии», но мюнхенцы даже «Барселону» раздавили.

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Эти три матча с мощнейшими соперниками за последний месяц обеспечили «Лиону» солидную форму. «Дижон» же в прошлом туре чемпионата Франции провёл свою первую официальную игру за столь большой срок. Плюсом «львам» также идёт фактор своего поля.



Дело тут в том, что в прошлом сезоне «совы» ужаснейшим образом проводили выезды. За 14 гостевых игр они смогли добыть одну-единственную победу, а потерпели 10 поражений. При этом пропущено было 22 мяча, а забито только семь.



У «Лиона» же с результативностью нет никаких проблем. Он и за три последних матча в Лиге чемпионов забил четыре мяча, и в прошлом сезоне чемпионата Франции за 28 туров успел оформить 42 гола. А это для довольно низовой Лиги 1 вполне крепкий результат.

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При таких раскладах можно подумать над П1 всухую за коэффициент 2.20. Альтернативный вариант — П1 + тотал больше 2.5 мяча за 1.95. Статистика личных встреч на нашей стороне. Восемь из последних девяти очных противостояний получались верховыми.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Лион» — «Дижон» 28 августа

«Дижон» в прошлом урезанном сезоне еле смог сохранить прописку в элите Франции, а новый сезон начал с поражения. «Лион» же сумел дойти до полуфинала Лиги чемпионов, хотя в прошлом розыгрыше родного чемпионата выступил вяло. На наш взгляд, «ткачи» смотрятся гораздо предпочтительнее скромных «сов». К тому же на их стороне родные стены. А ведь болельщики на трибунах будут.



Ставка: победа «Лиона» + тотал больше 2.5 мяча за коэффициент 1.95.