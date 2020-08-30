«Даллас» — «Колорадо». Прогноз: Маккиннон пробьёт Худобина, Радулов и Гурьянов ответят

31 августа в четвертом матче четвертьфинала плей-офф НХЛ «Даллас Старз» встретится с «Колорадо Эвеланш». Начало игры — в 1:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом номинальных гостей: поставить на победу «Колорадо» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.36, успех «Далласа» идёт у букмекеров за 2.83.

Коэффициенты букмекеров на 4-й матч серии матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо»

Букмекеры уверены, что матч НХЛ «Даллас» — «Колорадо» 31 августа не будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 2.01, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 1.98. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.40.

Анализ и прогноз 4-го матча четвертьфинала Кубка Стэнли «Даллас» — «Колорадо» (31.08.2020)

Большой хоккей продолжает радовать. НХЛ вернулась в строй после вынужденной паузы спустя 4,5 месяца, первый раунд Кубка Стэнли уже подошёл к логическому завершению. Абсолютно во всех парах для выявления сильнейшего хватило пяти-шести поединков. 23 августа стартовали полуфиналы конференций.

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Напомним, что деление на хозяев и гостей вплоть до конца сезона будет условным. Дело в том, что матчи принимают два канадских города — Эдмонтон и Торонто. А «Эдмонтон Ойлерс» и «Торонто Мэйпл Лифс» вылетели на стадии квалификационного раунда. Следовательно все клубы будут в абсолютно равных условиях.

31 августа выяснять отношения продолжит «Колорадо Эвеланш» и «Даллас Старз», на повестке дня четвёртый матч серии. Соперник вновь выйдут на лёд арены «Роджерс-Плэйс» в Эдмонтоне в 1:00 мск. Изначально встреча была запланирована на 29 число, но в дело вмешалась забастовка хоккеистов.

«Лавины» ходили по краю пропасти, но всё же смогли спастись и остаться в седле. Две игры «Даллас» забрал. Они получились абсолютно разными, хотя счёт оказался похожим — 5:3 и 5:2. В первом случае «шерифы» забили все голы в равных составах и ни разу не уступали. Во втором, напротив, оформили камбэк — горели 0:2 к 29-й минуте, после чего отличились пять раз подряд. Три из них — в большинстве, а последнюю — в пустые ворота.

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Подопечные Рика Боунесса были чертовски близки к тому, чтобы повторить трюк. В третьем поединке они превратили 1:3 в 4:3, снова забросив все шайбы в равных составах. И вели вплоть до 53-й минуты. А в итоге умудрились уступить в основное время. Пропустили два раза подряд, а шестую шайбу получили уже в пустые ворота (4:6).

Серия действительно получается огненной: очень много ярких моментов, высокие скорости, минимум возни в средней зоне и у бортов. Такой хоккей смотрится на одном дыхании, да и сюжет постоянно находит возможность удивить. Шансы «Колорадо» казались выше, но пока «Старз» ни в чём не уступают.

Строго говоря, у «Эвеланш» никаких вопросов нет разве что к Натану Маккиннону, который набирает как минимум два очка уже в пяти матчах плей-офф подряд. Помощи он дожидается далеко не всегда, поскольку все остальные напоминают о себе сугубо на непродолжительных отрезках.

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Вратари тоже не впечатляют. Филипп Грубауэр завалил старт первого матча и получил травму, Павел Францоуз пока не блещет. При таких раскладах «Даллас» по-прежнему сохраняет хорошие шансы. Ключевой вопрос — удастся ли ему забыть столь чувствительное поражение и продолжить делать свою работу как ни в чём не бывало.

Проверим гол «Старз» в большинстве за 1.87. «Колорадо» много удаляется, а реализовывать лишнего «шерифы» умеют. Правда, пока получается исключительно волнами: то одни холостые попытки, то три гола в формате «пять-на-четыре». Накануне несколько раз не повезло. Похоже, пришёл черед удачной встречи.

Также проверим ИТБ 1.5 очка Натана Маккиннона за 2.20. Тут всё просто: лидер атак «лавин» набирает как минимум два балла в пяти матчах подряд, а коэффициент превышает двойку. Всякое может случиться, но с точки зрения математики вариант смотрится интересно. Нагрузка на форварда выпадает солидная, он её с честью выдерживает.

Прогноз и ставки на 4-й матч серии «Даллас» — «Колорадо» 31 августа 2020 года

«Даллас» накануне мог сделать положение соперника критическим, но не удержал победу. «Колорадо» выглядит нестабильно: Францоуз уверенности не внушает, а нижние звенья дают нужное влияние далеко не всегда. Пока всё завязано на Натане Маккинноне, который набирает как минимум два очка в пяти матчах плей-офф кряду. Возьмём его индивидуальный верх.

Ставка №1: гол «Далласа» в большинстве за 1.87.

Ставка №2: ИТБ 1.5 очка Натана Маккиннона за 2.20.