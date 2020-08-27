«Динамо» — ЦСКА. Прогноз: Крикунов и Никитин вспомнят о защите, Бочаров подтащит

28 августа в матче Кубка мэра Москвы «Динамо» сыграет с ЦСКА. Начало встречи — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитом красно-синих: поставить на победу «Динамо» можно с коэффициентом 3.88, успех ЦСКА идёт за 1.70.

Коэффициенты букмекеров на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — ЦСКА 28 августа

Букмекеры уверены, что матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — ЦСКА 28 августа будет результативным: тотал больше 4.5 гола идёт за 1.43, а тотал меньше 4.5 гола — за 2.70. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах за коэффициент 4.54.

Анализ предсезонного матча КХЛ «Динамо» — ЦСКА (28.08.2020)

Старт регулярного чемпионата КХЛ намечен на 2 сентября, хотя пандемия коронавируса может вновь сказать своё слово. Осталось меньше недели, клубы проводят заключительные предсезонные турниры. Один из них начался 27 августа — речь о традиционном Кубке мэра Москвы.

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Формат остался прежним: четыре участника играют между собой по круговой системе, по итогам трёх матчей определяется победитель. Никакого финала не предусмотрено. Единственное изменение — на этот раз программу турнира упаковали в три дня, чтобы избежать проведения мероприятий в выходные в связи с коронавирусом.

Борьбу за Кубок мэра Москвы поведут четыре команды — ЦСКА, «Динамо», «Спартак» и «Витязь». Программа второго игрового дня закроется дерби между красно-синими и бело-голубыми. Команды выйдут на лёд «ЦСКА-Арены» в 19:00 мск. Трибуны смогут заполниться на 10%.

ЦСКА накануне проиграл «Витязю» со счётом 2:3. Довольно быстро вышел вперёд, после чего, похоже, расслабился. Подмосковный клуб действовал организованно, выиграл «конёк» и обошёлся без ошибок. Плюс в нужный момент подтащил Илья Ежов. А всё остальное сделали спецбригады.

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В первом периоде соперники обменялись голами, а вскоре после перерыва красно-синие схватили два удаления подряд. И получили две шайбы в меньшинстве. Отыграться уже не вышло — в оставшееся время состоялся только один гол. Его провёл Максим Шалунов, тоже при численном преимуществе.

Соответственно, ЦСКА сохранит шансы на победу в Кубке мэра Москвы только в случае успеха в двух оставшихся матчах. Вот только есть сомнения, что для клуба это имеет большое значение. Скажем, в прошлом году красно-синие заняли на данном турнире только третье место, а «Витязю» вообще проиграли со счётом 0:5.

Теперь ситуация не стала лучше: состав заметно изменился в межсезонье, а из-за коронавируса предсезонка получилась скомканной. Игорь Никитин накануне признался, что в команде не переболели всего три человека. Потому уровень физической готовности вполне логично вызывает вопросы.

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«Динамо» сходу начало с дерби против «Спартака». Скорости для августа оказались более чем достойные. Подопечные Владимира Крикунова смотрелись интереснее, однако долгое время не могли пробить Никиту Беспалова. А в третьем периоде соперник проснулся и отгрузил четыре шайбы (1:4).

То есть у бело-голубых вариантов тоже нет — шансы выиграть турнир останутся только в случае двух побед. Важно другое: поединок состоялся на четыре с лишним часа позже, а играть придётся второй день кряду.

То есть широкая ротация практически неизбежна, а резерв у бело-голубых всё же поскромнее. Букмекеры ждут огромного количества голов, в чём имеются определённые сомнения. Во-первых, накануне с результативностью было туго, а вот оборона разочаровала. Во-вторых, очные встречи в принципе редко получаются верховыми.

В десяти последних матчах забрасывалось не более пяти шайб, в семи случаях дело ограничивалось максимум четырьмя. Плюс полуторные составы и игра под нагрузкой, что тоже затрудняет созидание. Потому тотал меньше 5.5 шайбы за 1.91 смотрится замечательно. Можно даже рассмотреть ТМ 5 гола за 2.29.

Ставки на матч Кубка мэра Москвы «Динамо» — ЦСКА 28 августа

Обе команды накануне мало забили и много пропустили, однако букмекеры ждут града голов. Играть придётся второй день подряд, то есть широкая ротация неизбежна, а созидать на таком фоне всегда сложнее. Тренерам пора вспомнить об обороне, по три-четыре шайбы подопечные Крикунова и Никитина вытаскивают редко. Кроме того, в 10 предыдущих очных встречах забивалось не более пяти голов. Вот и возьмём ТМ 5.5 шайбы за 1.91.

Ставка: тотал меньше 5.5 шайбы за 1.91.