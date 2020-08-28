«Лион» — «Дижон» и другие матчи. На что ставить 28 августа

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 28 августа.

На что ставить в футболе 28 августа

В пятницу футбол возьмёт паузу перед насыщенными выходными. Матч Лиги 1 «Лион» — «Дижон» — главное событие дня. Пройдёт ряд встреч в европейских чемпионатах средней руки, и на этом, в общем-то, всё.

Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 28 августа

В программе сегодняшнего игрового дня во втором раунде Кубка Стэнли значились четвёртые матчи в сериях «Тампа-Бэй» — «Бостон» и «Даллас» — «Колорадо». Однако руководство НХЛ приостановило проведение плей-офф на два дня в знак протеста против противоправных действий полицейских.Так что эти матчи можно будет увидеть только завтра.

На что ещё ставить 28 августа

В НБА сезон после очередного витка протестов в США решили продолжить, но будут ли сегодня игры, пока непонятно. Можно переключиться на волейбол. Здесь проходит предсезонный турнир Кубок губернатора Калининградской области. Участники – женская сборная России и три сильнейших клуба страны – «Динамо-Ак Барс» из Казани, калининградский «Локомотив» и легендарная «Уралочка» из Екатеринбурга.

В теннисе проходят крупные турниры в Нью-Йорке. На пятницу запланированы полуфиналы. У мужчин Новак Джокович сыграет с Роберто Баутистой-Агутом, а вторую пару составили Стефанос Циципас и Милош Раонич. У женщин Элиза Мертенс сразится с Наоми Осакой, а Йоханна Конта – с Викторией Азаренко. Кроме того, проходят челленджеры в Чехии и Италии. Матчей много, выбор большой, делайте ставки на свой вкус.

Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.

Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!

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