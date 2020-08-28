«Арсенал» — «Ливерпуль». Прогноз: Клопп, Салах и Мане поставят на место Обамеянга и Артету

29 августа «Арсенал» и «Ливерпуль» сыграют в матче за Суперкубок Англии. Начало встречи — в 18:30 мск. Эксперты в прогнозах отдают предпочтение номинальным гостям: поставить на победу «Ливерпуля» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.70. Успех «Арсенала» оценивается букмекерами коэффициентом 5.00.

Коэффициенты букмекеров на матч за Суперкубок Англии «Арсенал» — «Ливерпуль»

Эксперты считают, что матч Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 29 августа будет результативным: тотал больше 2.5 мяча идет в букмекерских конторах за 1.58, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.38. Ничья оценена букмекерами коэффициентом 4.30. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.61.

Анализ и прогноз матча Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» (29.08.2020)

Многострадальный сезон-2019/2020 остался позади. Для английского футбола он получился непростым, но историческим: долгожданное чемпионство «Ливерпуля», возрождение «Челси» и «Манчестер Юнайтед» под руководством легенд этих клубов, возвращение «Лидса» в АПЛ.

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Не получилось разве что с еврокубками. До полуфинала дошёл только «Манчестер Юнайтед», да и то речь всего лишь о Лиге Европы. Настало время потихоньку возвращаться к нормальной жизни. Сезон-2020/2021 стартует матчем за Суперкубок Англии. На «Уэмбли» 29 августа сойдутся «Арсенал» и «Ливерпуль», играть придётся без зрителей.



Про красных уже сказано достаточно. Пройти сезон без поражений не получилось, набрать 100 очков в АПЛ — тоже, с национальными Кубками и Лигой чемпионов также не задалось. Но всё это с лихвой перевешивается первым чемпионством за 30 лет. Да ещё и невероятно уверенным.



«Арсенал» при Микеле Артете заметно добавил, в первую очередь в обороне. Стал меньше пропускать и исправно набирать очки. Говорить о борьбе за топ-4 было уже слишком поздно, зато удалось увенчать сезон сенсационной победой в Кубке Англии. В четвертьфинале высадили колючий «Шеффилд Юнайтед», в полуфинале — «Манчестер Сити», а затем досталось и «Челси».

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Понятно, что по общему уровню подопечные Юргена Клоппа заметно превосходят оппонента. Состав здесь гораздо крепче и ровнее, тогда как у лондонцев провисает сразу несколько позиций. Красные сдержанно провели межсезонье — продали Деяна Ловрена в «Зенит» и заполучили греческого защитника Костаса Цимикаса.



Удалось остаться при своих. Ловрен был четвёртым выбором среди центральных защитников, появляясь на поле от случая к случаю. А на 24-летнего Цимикаса рассчитывают в перспективе, ждать от него сиюминутного попадания в состав и вытеснения Эндрю Робертсона наивно.



«Арсенал» вёл себя смелее, что абсолютно логично. Удалось подписать контракт с опытнейшим Виллианом, который точно добавит креатива в центре поля, и выцепить из «Саутгемптона» правого защитника Седрика Суареша. Оба футболиста нужны именно здесь и сейчас: одному 32 года, второму 28. То есть приобретаются они под основу.

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Важно понимать, что помимо преимущества в исполнительском мастерстве на стороне действующего чемпиона должна быть разница в тонусе. Мерсисайдцы раньше вышли из отпуска и уже успели провести два контрольных матча — 22 августа разгромили «Штутгарт» (3:0), 25 августа скатали ничью с «Ред Булл Зальцбург» (2:2).



Тройка лидеров Салах-Мане-Фирмино оба раза вышла с первых минут, то есть проблем с физической готовностью тут быть не должно. «Арсенал» тем временем успел сыграть лишь однажды — 25 августа разгромил скромный «МК Донс» со счётом 4:1. Виллиан игру пропустил.



С учётом всех факторов логичнее отталкиваться от фаворита. Лобовая победа «Ливерпуля» за 1.70 смотрится нормально. Много «канониры» при Артете не пропускают, но свои два мяча красные наверняка положат. Вариант посмелее — П2 с форой (-1) за прекрасный коэффициент 2.20.

Прогноз и ставки на матч Суперкубка Англии «Арсенал» — «Ливерпуль» 29 августа

Разница в уровне исполнительского мастерства вопросов не вызывает, красные заметно сильнее. Что не менее важно — они раньше вышли из отпуска и успели провести два товарищеских матча («Арсенал» — один). То есть должны иметь преимущество в физической готовности. Пожалуй, П2 с форой (-1) за 2.20 смотрится нормально.



Ставка: победа «Ливерпуля» с форой (-1) за 2.20.