Циципас — Раонич. Прогноз: могучий грек будет ждать Джоковича в финале «Мастерса»

28 августа Стефанос Циципас и Милош Раонич сыграют в полуфинальном матче турнира серии «Мастерс» в Нью-Йорке. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом Циципаса, ставки на победу грека принимаются с коэффициентом 1.56. Успех Раонича оценён коэффициентом 2.56.
Коэффициенты букмекеров на матч турнира в Нью-Йорке Циципас — Раонич 28 августа
Аналитики считают, что матч турнира в Нью-Йорке Циципас — Раонич получится упорным: ставки на тотал больше 24.5 гейма принимаются за 1.79, тотал меньше 24.5 гейма оценён коэффициентом 2.05. Поставить на третий сет можно за 2.48.
Анализ матча Masters в Нью-Йорке Циципас — Раонич (28.08.2020)
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Мир тенниса постепенно приходит в себя после коллапса, вызванного пандемией коронавируса. За время вынужденный паузы спортсмены развлекали себя разве что выставочными матчами и турнирами. Сетка-таблица, естественно, серьёзно изменилась. Все соревнования на траве отменены, зато в самом конце августа стартует US Open.
У женщин полноценные турниры начались ещё три недели назад, а вот возобновление мужского тура заставило себя подождать. Впрочем, оно того стоило. Потому что никакого времени на раскачку не будет: сразу же состоится «мастерс» в Нью-Йорке, а после его завершения начнётся US Open. Красота.
Состав участников с учётом всех факторов собрался более чем представительный, откровенных пассажиров практически не было. Наступает пора решающих матчей: осталось всего четыре теннисиста, 28 августа состоятся полуфиналы. В первом из них сойдутся Стефанос Циципас и Милош Раонич.
Достаточно взглянуть на установленную букмекерами планку тотала, чтобы получить исчерпывающее представление о сильных сторонах соперников. Действительно, с подачей у них полнейший порядок. Собственно, Раонич — один из главных подаванов мужского тура, укротить его пушку не всегда получается даже у представителей топ-10.
Канадец находится в великолепной форме, хотя во время паузы нигде особенно не светился. На пути в полуфинал он прошёл Сэма Куэрри, Даниэля Эванса, Энди Маррея и Филиппа Краиновича — трое из них входят в топ-50 рейтинга АТР, а четвёртый был первой ракеткой мира и успел расправиться в Нью-Йорке с Александром Зверевым.
При этом Милош проиграл всего один сет, как раз в четвертьфинале. Подобраться к его первой подаче серб не мог, а вот со второго мяча удавалось навязать борьбу. В результате битва растянулась на 164 минуты. Дело шло к тай-брейку, но в последний момент Краинович всё же дрогнул (7:6, 4:6, 7:5).
Раонич оформил 24 эйса (у соперника — 5) и выигрывал 80% розыгрышей после попадания первым мячом. У Циципаса подача тоже в полном порядке, а путь к полуфиналу получился необычным. Дело в том, что ему противостояли исключительно теннисисты ростом выше двух метров — Кевин Андерсон, Джон Иснер и Райлли Опелка. Раонич, если что, 196 см.
Ни одной партии грек так и не отдал, хотя уверенно разобрался только с возрастным Андерсоном. С Иснером пришлось отбегать два тай-брейка, а Опелка снялся в первом сете из-за травмы при счёте 6:5. Следовательно получилось сэкономить силы, однако перед полуфиналами спортсмены имели лишние сутки отдыха. Раонич должен быть хорошо готов.
Раз так, битва рискует получиться затяжной. Без тай-брейков наверняка не обойдётся: с приёмом у соперников так себе, а вот подавать умеют замечательно. Грек выше классом, зато единственная очная встреча осталась за канадцем. В третьем круге Australian Open-2020 он управился за три сета (7:5, 6:4, 7:6).
Планка тотала слишком высоко, а на тай-брейк дают смешной коэффициент 1.38. Придётся выкручиваться. Нам нравится комбинированный вариант П1 + тотал больше 21.5 гейма за 2.02. Циципас разнообразнее. Если он сможет справиться с нервами, то наверняка дожмёт соперника и выйдет в финал.
Ставки на матч полуфинала в Нью-Йорке Циципас — Раонич 28 августа
Соперники испытывают проблемы с приёмом, зато великолепно держат подачу. Циципас моложе, разнообразнее и сэкономил много сил в четвертьфинале, но имеет проблемы с психологией. Подобраться к подаче Раонича тяжело, без тай-брейка тут вряд ли обойдётся. Тем не менее молодость и общий уровень делают грека фаворитом.
Ставка: победа Циципаса + тотал больше 21.5 гейма за 2.02.
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