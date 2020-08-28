«Химки» — «Ротор». Прогноз: Кверквелия, Гогуа и Жигулёв отправят Гунько на дно таблицы РПЛ

29 августа «Химки» примет «Ротор» в матче 6-го туре чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.
Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Ротор»
Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.
Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Химки» — «Ротор» (29.08.2020)
Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, набирает ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартует уже 29 августа.
Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» встретятся 29 августа в 20:00 мск на стадионе «Арена Химки». И да, это действительно поединок РПЛ.
И те, и другие в высшем российском дивизионе пока выступают крайне слабо. Химчане за пять туров сумели разжиться только двумя баллами. Сейчас они располагаются на 15-й позиции в турнирной таблицы. Гордиться тут нечем.
Один из ничейных результатов, кстати, пришёлся на матч прошлого тура. Красно-чёрные гостили в Туле у местного «Арсенала» (1:1) и добыли тяжелейшее очко. Достаточно просто сказать, что преимущество хозяев по ударам в сторону ворот тогда составило 27:3, а по проценту владения мячом — 69:31. Подмосковная команда вжалась в штрафную и терпела, а туляки транжирили свои моменты.
«Ротор» вовсе смог добыть лишь один балл. Понятно, что это последнее место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент. Единственная ничья состоялась во втором туре. Тогда клуб из Волгограда выезжал в столицу страны к «Динамо» и скатал с ним нулевую ничью, выставив перед воротами «автобус».
Затем последовали три поражения кряду. В игре прошлого тура волгоградцы принимали ещё одну команду из Москвы — «Спартак» — и проиграли с минимальным счётом. Однако отдать должное «Ротору» непременно стоит. Гол он пропустил лишь с пенальти, а в концовке встречи изрядно потрепал нервы гостям и мог даже сравнять счёт.
Вообще, волгоградцы и химчане смотрятся сейчас на одном уровне. И те, и другие много пропускают и не имеют ни одной победы. Освоиться со скоростями РПЛ пока никак не выходит. Зато гости по возможности укрепляют состав за счёт аренд, что должно принести плоды.
При таких раскладах есть смысл взглянуть на статистику личных встреч. Согласно цифрам, матчи между соперниками получаются, как правило, низовыми. Без борьбы тоже не обходится: за пять последних встреч «Химки» и «Ротор» на двоих умудрились получить 28 «горчичников», один из которых превратился в красную карточку.
За пять последних игр волгоградцы ни разу не проиграли. Так что вполне можно подумать над комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90. Любители рискнуть могут даже проверить лобовую ничью за 3.34. Всё же химчане играют на своём поле, да и предыдущий матч наверняка придаст уверенности.
Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Ротор» 29 августа
Пока соперники никак не могут привыкнуть к скоростям РПЛ. На старте нового сезона они выглядят аутсайдерами. Однако теперь им предстоит сразиться друг с другом, а согласно статистике личных встреч, фортуна в последнее время оказывается на стороне волгоградцев. Доверимся цифрам и проверим комбинированную ставку.
Ставка: «Ротор» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.
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