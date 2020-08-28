«Химки» — «Ротор». Прогноз: Кверквелия, Гогуа и Жигулёв отправят Гунько на дно таблицы РПЛ

29 августа «Химки» примет «Ротор» в матче 6-го туре чемпионата России. Начало игры — в 20:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, в котором отдают предпочтение хозяевам: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.47. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 3.36. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.34.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата России «Химки» — «Ротор»

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Химки» — «Ротор» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.62, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.61. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.36. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.52.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Химки» — «Ротор» (29.08.2020)

Новый сезон Российской Премьер-Лиги, стартовавший 8 августа, набирает ход. Пандемия коронавируса и сюда внесла свои коррективы, времени на отдых по-прежнему даётся катастрофически мало. 26-го числа отгремел пятый тур, а шестой стартует уже 29 августа.

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Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги откроется в субботу двумя матчами, а завершится в воскресенье сразу шестью. Подмосковные «Химки» и волгоградский «Ротор» встретятся 29 августа в 20:00 мск на стадионе «Арена Химки». И да, это действительно поединок РПЛ.



И те, и другие в высшем российском дивизионе пока выступают крайне слабо. Химчане за пять туров сумели разжиться только двумя баллами. Сейчас они располагаются на 15-й позиции в турнирной таблицы. Гордиться тут нечем.



Один из ничейных результатов, кстати, пришёлся на матч прошлого тура. Красно-чёрные гостили в Туле у местного «Арсенала» (1:1) и добыли тяжелейшее очко. Достаточно просто сказать, что преимущество хозяев по ударам в сторону ворот тогда составило 27:3, а по проценту владения мячом — 69:31. Подмосковная команда вжалась в штрафную и терпела, а туляки транжирили свои моменты.

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«Ротор» вовсе смог добыть лишь один балл. Понятно, что это последнее место в турнирной таблице чемпионата России на данный момент. Единственная ничья состоялась во втором туре. Тогда клуб из Волгограда выезжал в столицу страны к «Динамо» и скатал с ним нулевую ничью, выставив перед воротами «автобус».



Затем последовали три поражения кряду. В игре прошлого тура волгоградцы принимали ещё одну команду из Москвы — «Спартак» — и проиграли с минимальным счётом. Однако отдать должное «Ротору» непременно стоит. Гол он пропустил лишь с пенальти, а в концовке встречи изрядно потрепал нервы гостям и мог даже сравнять счёт.



Вообще, волгоградцы и химчане смотрятся сейчас на одном уровне. И те, и другие много пропускают и не имеют ни одной победы. Освоиться со скоростями РПЛ пока никак не выходит. Зато гости по возможности укрепляют состав за счёт аренд, что должно принести плоды.

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При таких раскладах есть смысл взглянуть на статистику личных встреч. Согласно цифрам, матчи между соперниками получаются, как правило, низовыми. Без борьбы тоже не обходится: за пять последних встреч «Химки» и «Ротор» на двоих умудрились получить 28 «горчичников», один из которых превратился в красную карточку.

За пять последних игр волгоградцы ни разу не проиграли. Так что вполне можно подумать над комбинированной ставкой Х2 + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90. Любители рискнуть могут даже проверить лобовую ничью за 3.34. Всё же химчане играют на своём поле, да и предыдущий матч наверняка придаст уверенности.

Прогноз и ставки на матч чемпионата России «Химки» — «Ротор» 29 августа

Пока соперники никак не могут привыкнуть к скоростям РПЛ. На старте нового сезона они выглядят аутсайдерами. Однако теперь им предстоит сразиться друг с другом, а согласно статистике личных встреч, фортуна в последнее время оказывается на стороне волгоградцев. Доверимся цифрам и проверим комбинированную ставку.



Ставка: «Ротор» не проиграет + тотал меньше 3.5 мяча за коэффициент 1.90.



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