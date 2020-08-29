«Краснодар» — «Ростов». Прогноз: Карпин, Ерёменко и Ионов добавят Мусаеву седых волос

30 августа «Краснодар» и «Ростов» сыграют в матче 6-го тура РПЛ. Начало встречи — в 20:00 мск. Эксперты в своих прогнозах считают фаворитом хозяев: сделать ставку на победу «Краснодара» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.96. Успех «Ростова» оценён букмекерами коэффициентом 4.40.

Коэффициенты букмекеров на матч чемпионата России «Краснодар» — «Ростов»

Букмекеры не уверены, что матч РПЛ 30 августа «Краснодар» — «Ростов» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча оценён коэффициентом 2.07, тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.92. Поставить на ничью в букмекерских конторах можно с коэффициентом 3.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.86.

Анализ и прогноз матча 6-го тура РПЛ «Краснодар» — «Ростов» (30.08.2020)

Многострадальный чемпионат России сезона-2019/2020 завершился во второй половине июля, следом настал черёд финала Кубка России. Из-за пандемии коронавируса и вынужденного уплотнения календаря пришлось обойтись без паузы. Футболисты получили считанное количество дней на отдых, а дальше — снова в бой.

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Программа шестого тура Российской Премьер-Лиги уже по традиции упакована в два дня. Начали двумя матчами в субботу, закончат шестью играми в воскресенье. Две из них стартуют в 20:00 мск. «Краснодар» в родных стенах сразится с «Ростовом», и эта игра стала бы центральной в туре, если б не битва «Локомотива» и «Зенита».

Южное дерби в последнее время часто получаются яркими и событийными. Вот только нынешний сезон соперники определённо начали ниже ожиданий. После шестого тура наступит международная пауза, так что беречь силы и увлекаться ротацией смысла нет. До следующего тура больше двух недель.

Подопечные Валерия Карпина вкатываются с большим трудом. Концовка прошлого первенства оказалась смазанной из-за вспышки коронавируса в коллективе, а дальше состоялось несколько трансферов на выход. Полузащита просела, креатива стало поменьше. А Роман Ерёменко только-только набирает кондиции.

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В результате в трёх стартовых турах команда потерпела два поражения. С горем пополам одолела «Тамбов» (1:0), а затем схватила по 0:2 от «Зенита» и «Динамо». Справедливости ради, в обоих случаях жёлто-синие смотрелись достойно и имели основания как минимум рассчитывать на очки.

Вот только жуткая реализация оказалась проблемой. Эльдор Шомуродов по-прежнему не похож на себя — ни одного результативного действия в пяти турах, да и визуально выглядит похуже. Потому больше одного гола в нынешнем сезоне «Ростов» пока не забивал, хотя прежде отгружал соперникам много и со вкусом.

Букмекеры дают на победу «Краснодара» меньше двойки, и вот тут уже начинаются вопросы. Подопечные Валерия Карпина мало забивают, но в обороне держат планку. В трёх матчах из пяти они не пропустили. А главное — сами «быки» сейчас выглядят печально. Неслучайно они располагаются в середине таблицы.

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В пяти турах удалось набрать всего семь очков. И это ещё Матвей Сафонов много выручал! Календарь был вполне рабочим: для сильных соперника и три середняка. С «Локомотивом» (0:1) и ЦСКА (1:1) вышло зацепить лишь один балл. Причём красно-синие выглядели лучше и создали больше.

И третий момент. Роман Ерёменко постепенно набирает форму, в третьем и пятом турах он выходил в основе. С «Уфой» полузащитник не играл, поскольку на стадионе «Нефтяник» искусственный газон. Плюс из «Сочи» в обмен на Ивелина Попова появился Дмитрий Полоз, здорово дебютировавший в прошлом туре. То есть интересные решения тут будут, а всё остальное сделает нестабильная игра «Краснодара», который часто оставляет свободные зоны оппоненту.

На наш взгляд, шансы хозяев действительно выше, но коэффициент должен находиться в районе 2.30. Раз так, вполне можно не мудрить и взять классические Х2 за прекрасные 2.01. Вариант посмелее — ИТБ 1 гола «Ростова» за 2.24, жёлто-синие не забили лишь в одной из восьми предыдущих встреч.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Краснодар» — «Ростов» 30 августа 2020 года

Котировки букмекеров удивляют: «Краснодар» набрал всего семь очков в пяти турах, и это ещё Матвей Сафонов много выручал. Но на победу хозяев дают меньше двойки. «Ростов» находится не в оптимальном состоянии, однако доставить проблемы соседу точно способен. Набирает форму Ерёменко, вернулся Полоз. На наш взгляд, перекос в линии слишком очевиден. Возьмём Х2 за 2.01.

Ставка: «Ростов» не проиграет за 2.01.