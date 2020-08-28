«Ренн» — «Монпелье». Прогноз: Ньянг и Нзонзи продолжат мощную домашнюю серию в Лиге 1

29 августа «Ренн» примет «Монпелье» в матче 2-го тура чемпионата Франции. Начало игры — в 18:00 мск. Эксперты уже дали прогноз, в котором считают фаворитом хозяев: поставить на их победу в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.12. Успех гостей оценён букмекерами коэффициентом 4.25. Ставки на ничью принимаются с коэффициентом 3.38.

Букмекерские коэффициенты на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монпелье»

Букмекеры считают, что матч Лиги 1 «Ренн» — «Монпелье» не получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 2.46, а тотал меньше 2.5 мяча — за 1.68. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.26. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.57.

Анализ и прогноз матча 2-го тура Лиги 1 «Ренн» — «Монпелье» (29.08.2020)

Прошлый розыгрыш чемпионата Франции завершился досрочно из-за пандемии коронавируса. Случилось это 8 марта, то есть более пяти месяцев назад. Боссы Лиги 1 решили начать новый сезон уже с конца августа, подавляющее большинство клубов долгое время не имели внятной игровой практики.

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С первого тура в регламенте турнира будет действовать новый протокол. Во-первых, если в команде более трёх положительных тестов на COVID-19, то её могут отправить на карантин. Матчи уже начали переносить. Во-вторых, появление фанатов на трибунах разрешено, но пока что не более 5000, хотя цифру со временем могут увеличить.



«Ренн» по итогам прошлого урезанного сезона финишировал третьим, набрав 50 баллов за 28 проведённых игр. Начало осени клуб провалил, зато дальше набрал очень хороший ход. Благодаря стабильной игре получил право принять участие в квалификации Лиги чемпионов. Впервые в своей истории!



Новый розыгрыш Лиги 1 красно-чёрные начали с выездной ничьи против «Лилля» (1:1), который в предыдущем году обставили всего на один балл. Встреча получилась напряжённой, уже в первом тайме соперники схлопотали по удалению. У гостей был удалён защитник Саша Боэ, однако это не помешало им завладеть инициативой и заработать первый балл.

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«Монпелье» в прошлом сезоне тоже боролся за еврокубки, но в итоге финишировал восьмым, набрав 40 баллов. Плотность таблицы была высока, а конкурентов хватало. В итоге в Лигу Европы неожиданно вышел «Реймс», опередивший соперников на одно очко.



В новом же сезоне «паладины» пока не проводили официальных встреч, поскольку игра первого тура с «Лионом» была перенесена. А контрольными да товарищескими поединками сыт не будешь. Так что у «Ренна» может быть преимущество ещё и в физической форме.



Второй плюсик в копилку подопечных молодого тренера Жюльена Стефана — родной стадион. Дело в том, что за 14 домашних матчей красно-чёрные добыли девять побед. При этом забить получилось 25 мячей, а пропустить только 14. Очень недурные цифры.

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Вообще, фишка «Ренна» в прошлом сезоне — это прежде всего крепкая оборона. К слову, меньше него за 28 туров пропустил только один клуб. Даже феноменальный «ПСЖ» доставал мяч из сетки своих ворот столько же раз (24).

Для «Монпелье», у которого в предыдущем розыгрыше чемпионата Франции были с выездами серьёзные проблемы, это станет настоящим испытанием. Дело в том, что команда из Монпелье за 14 выездов сумела добыть только одну победу. А голов при этом было забито всего лишь девять штук.



Также на стороне красно-чёрных и статистика личных встреч. За 11 последних очных поединков они проиграли «паладинам» только один раз. Однако при этом верх команды превышали лишь дважды. А при таких раскладах комбинированная ставка 1Х + тотал меньше 2.5 мяча за коэффициент 2.08 смотрится шикарно.

Прогноз и ставки на матч чемпионата Франции «Ренн» — «Монпелье» 29 августа

«Ренн» провел прошлый усечённый сезон крайне достойно. Особенно стоит выделить оборону и домашние матчи. «Монпелье» боролся за еврокубки, однако подвела как раз игра на выезде. На наш взгляд, красно-чёрные имеют все шансы остаться при очках в предстоящем домашнем поединке. Статистика личных встреч на нашей стороне.



Ставка: «Ренн» не проиграет + тотал меньше 2.5 мяча за 2.08.



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