«Ман Сити», «Ливерпуль» или коронавирус. Ставки на новый сезон АПЛ

12 сентября должен стартовать новый сезон в АПЛ. Помешать ему может коронавирус. По официальным данным, уже сейчас у игроков 12 команд тесты показали 14 положительных результатов. Среди них, например, Поль Погба, а в составе «Челси» на карантине сразу 8 футболистов: Жоржиньо, Баркли, Эмерсон, Батшуайи, Маунт, Томори, Абрахам и Пулишич. И это вторая волна ещё не началась. Но букмекеры всё равно принимают ставки на исход сезона. Верить надо всегда в лучшее.



Кстати, уже с 3 сентября на трибуны планируют пускать болельщиков. На стадионах построят дезинфицирущие тоннели для зрителей (пока эта схема работает для игроков), конечно, будет соблюдаться социальная дистанция, но это всё равно лучше, чем играть при пустых трибунах.

У букмекеров два фаворита, но может вмешаться фактор Месси

Да, «Ливерпуль» был очень хорош в прошлом сезоне и сохранил костяк команды, но букмекеры не считают команду Юргена Клоппа главным фаворитом АПЛ в сезоне-2020/2021. Всё потому, что есть ещё «Манчестер Сити». На победу команды Пепа Гвардиолы можно сделать ставку за 1.78, а на «Ливерпуль» дают коэффициент 2.66.



А ведь в составе «горожан» может оказаться Лионель Месси! Аргентинец хочет уйти из «Барселоны» и воссоединиться с Пепом Гвардиолой. Ради легенды футбола «Сити» готов отдать «Барсе» несколько игроков и выплатить компенсацию в 100 млн евро. Если Месси действительно решится на переезд в Англию, то «Манчестер Сити» станет явным фаворитом турнира.

Гвардиола и Конте ждут Месси. Но «Барселона» ещё поборется. Ставки на будущее Лео Ситуация развивается быстро и непредсказуемо.

У «Ливерпуля» же по сравнению с «Сити» всё спокойно, и это может обратиться для команды как в плюс, так и в минус. Главный вопрос – найдёт ли Юрген Клопп мотивацию для игроков биться за новое чемпионство? Первый трофей сезона мерсисайдцы разыграют уже в субботу – им предстоит матч за Суперкубок Англии против «Арсенала».



Что до остальных команд, то их шансы невысоки. За 9.00 можно поставить на дальнейший прогресс «МЮ». Вероятность чемпионства «Челси» букмекеры оценили коэффициентом 12.50. Но этим клубам разобраться бы с коронавирусом, а потом думать уже о победах.



На «Арсенал» эксперты предложили коэффициент 46.00, а на «Тоттенхэм» — 50.00. Да, низковато опустился Жозе Моуринью. Ещё ниже шансы «Лестера», букмекеры больше не верят в сказку «лис». Коэффициент 100.00. Ну а на остальные клубы коэффициенты еще больше, это значит, что вероятность их чемпионства меньше 1%.

«Лидс» должен остаться

Разумеется, принимают ставки и на тех, кто покинет элиту. Обычно это клубы, которые только-только вышли из Чемпионшипа в АПЛ. Два таких коллектива – в числе фаворитов на вылет обратно. На «Вест Бромвич» можно поставить за 2.15, а на «Фулхэм» — за 2.80.



А вот с «Лидсом» ситуация другая. Этого клуба слишком давно не было в АПЛ, чтобы он сразу вылетел! Да и фигура тренера – Марсело Бьельсы – внушает доверие. На «Лидс» предлагают коэффициент 4.00. И эта перспектива, по оценке аналитиков, лучше, чем у «Астон Виллы» (3.00), «Ньюкасла», «Брайтона» и «Бернли» (все – по 4.00).



Интересно, что можно поставить на то, что оглушительно провалится кто-то из топ-команд. На вылет «Манчестер Сити», «Ливерпуля» «МЮ» или «Челси» можно поставить за 1000.00. В два раза выше шансы вылететь у Жозе Моуринью и «Тоттенхэма». За 250.00 можно сделать ставку на вылет «Арсенала». Фиаско «Лестера» аналитики оценили коэффициентом 40.00.

Пока нет Месси, лучший – Кейн

Принимают ставки и на лучшего бомбардира АПЛ. Пока в этих списках нет Лионеля Месси, поэтому, возможно, не стоит торопиться со ставкой. Но оценить положение дел уже можно.



По оценке аналитиков, больше всего шансов у форварда «Тоттенхэма» Гарри Кейна. Поставить на его победу можно за 5.50. Кроме того, в числе главных претендентов игрок «Арсенала» Пьер-Эмерик Обамеянг (6.50), Мохаммед Салах из «Ливерпуля» (7.00) и нападающий «Ман Сити» Серхио Агуэро (8.50).



На его партнёра по команде Рахима Стерлинга можно поставить за 12.00. Шансы новичка «Челси» Тимо Вернера эксперты оценили коэффициентом 13.00. На лидера «Лестера» Джейми Варди предлагается коэффициент 15.00. А за 17.00 можно сделать ставку сразу на нескольких футболистов. Таким коэффициентом букмекеры оценили шансы Антони Марсьяля («Манчестер Юнайтед»), Садио Мане («Ливерпуль») и Габи Жезуса («Манчестер Сити»).



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