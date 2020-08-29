«Арсенал» — «Ливерпуль», «Спартак» — «Арсенал» и другие матчи. На что ставить 29 августа

Делать ставки на спорт можно каждый день. Даже если нет громких спортивных событий, всегда можно найти для себя матч по вкусу. Рассказываем о главных матчах 29 августа.

На что ставить в футболе 29 августа

Главный матч субботы – встреча за Суперкубок Англии. «Арсенал» попробует дать бой «Ливерпулю». Начало этого интереснейшего матча – 18:30 мск.



Шестой тур стартует в РПЛ. На 29 августа запланированы 2 матча. «Спартак» примет тульский «Арсенал», а еще нас ждет битва новичков РПЛ – «Химки» сыграют с «Ротором».



В Лиге 1 продолжается 2-й тур. Сегодня «Ренн» сыграет с «Монпелье», а «Страсбур» — с «Ниццей».



Если реальный футбол вас сегодня не устраивает, можно сделать ставку на киберфутбол. Турниров и событий по-прежнему множество. Так что если вы прониклись этой игрой – никто не отнимет у вас возможность сделать ставку на один из матчей.

На что ставить в хоккее 29 августа

НХЛ переносила матчи по политическим причинам, но в субботу возобновит игры Кубка Стэнли. «Бостон» сыграет с «Тампой», «Айлендерс» — с «Филадельфией», а «Ванкувер» — с «Вегасом». «Молнии» ведут 2-1 в серии, а в двух других противостояниях ничья 1-1.

На что ещё ставить 29 августа

В НБА в ночь на воскресенье должны сыграть как минимум «Торонто» с «Бостоном», но это не точно. Сезон решили продолжать, но все может измениться в любой момент. Еще пройдут матчи Суперкубка Италии, здесь за трофей борются сразу 16 клубов, набирает обороты групповой этап. Начали регулярный чемпионат и в польской лиге.



В волейболе завершится женский предсезонный турнир Кубок губернатора Калининградской области. В субботу «Уралочка» сыграет с казанским «Динамо-Ак Барсом», а «Локомотив» померится силой со сборной России.

В теннисе проходят крупные турниры в Нью-Йорке. В субботу состоится женский финал – Наоми Осака против Виктории Азаренко. Кроме того, проходят челленджеры в Чехии и Италии. В Праге в полуфинал вышел Аслан Карацев, ему предстоит сыграть против теннисиста из Казахстана Дмитрия Попко.



Ну а самый широкий выбор сейчас однозначно в киберспорте. Букмекеры предлагают линию на несколько крупных киберспортивных турниров по Dota 2 и Counter-Strike: Global Offensive.



Также можно поставить на киберфутбол, киберхоккей, кибербаскетбол и кибертеннис. Каждый может найти для себя ставку по вкусу!



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